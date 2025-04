Carcará e cães do mato resgatados recebem cuidados no Zoo de São Bernardo

O Zoo de São Bernardo recebeu nesta semana um carcará e três filhotes de cão do mato para tratamento no ambulatório da unidade, segundo a Prefeitura. Após apreensão da Polícia Militar Ambiental, os filhotes de cachorro do mato (duas fêmeas e um macho) foram encaminhados ao local no fim da tarde de quarta-feira (23), enquanto o carcará, ave de rapina da família do falcão, chegou para os cuidados veterinários nesta quinta-feira (24), depois de ficar machucado em linha de pipa com cerol.

O ferimento da ave indica que a soltura do bicho na natureza levará mais tempo, de acordo com Marcelo Gomes, veterinário do espaço. “O carcará, que também é filhote, com menos de um ano, está com as penas da asa fraturadas, mas sem lesão óssea, o que é um bom indicativo para poder fazer uma soltura mais para frente. Ele foi medicado e também passou por uma bateria de exames clínicos. Já os cachorros não têm condição nenhuma de soltura porque são muito pequenos e podem virar presas fáceis, se forem reinseridos na mata. Todos têm aproximadamente 30 dias, muito mansos e em bom estado de saúde”, contou.

O PROJETO

O Zoo municipal já recebeu neste ano 94 animais resgatados. Entre eles os três cachorros do mato e o carcará, mas também um gavião pombo, jacu, garça, tucano de bico verde, pica-pau, diversos passarinhos, gambás e urubus. De acordo com a equipe, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo pode ser acionada pelo telefone 153 por qualquer morador que identifique um animal, seja ele ave, mamífero e réptil, fora do seu habitat natural. Também estão disponíveis o contato da Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente), pelo 4330-6007, e o 190, da Polícia Militar.

O espaço fica nas dependências do Parque Estoril (Rua Portugal, 1.100), no bairro Riacho Grande. Ainda de acordo com a Prefeitura, o zoo conta atualmente com 32 recintos de exposição e abriga 350 animais de 90 diferentes espécies, em viveiros adaptados para atender as necessidades de cada um.