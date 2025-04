Atlético bate o Rayo Vallecano e diminui a distância para o vice-líder Real Madrid no Espanhol

O Atlético de Madrid não encontrou resistência para cumprir o seu objetivo de encurtar a diferença para o vice-líder Real Madrid e somou mais três pontos nesta quinta-feira, ao derrotar o Rayo Vallecano por 3 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado positivo, a equipe do técnico Diego Simeone contabiliza 66 pontos e tem seis a menos que o rival. Líder isolado, o Barcelona figura no topo da classificação com 76.

Sem maiores pretensões, o Rayo Vallecano se mantém na parte intermediária da tabela. O clube permanece com 41 pontos e ostenta a 11ª colocação na competição nacional.

A vitória desta quinta-feira foi praticamente definida nos primeiros 45 minutos do confronto. Sorloth abriu a contagem no início do duelo e Gallagher ampliou. Na etapa complementar, Julian Álvarez fez o terceiro.

As duas equipes voltam a campo pela próxima rodada da competição no próximo fim de semana. O time do técnico Diego Simeone tenta emplacar uma nova sequência de vitórias e enfrenta o Alavés como visitante no sábado. Um dia antes, o Rayo Vallecano busca a reabilitação recebendo o Getafe

Contando com apoio de sua torcida, o Atlético de Madrid se lançou ao ataque e não demorou para movimentar o marcador. Em uma jogada pela direita, Giuliano Simeone foi na linha de fundo e fez o cruzamento. Oportunista, Sorloth cabeceou firme para estabelecer a vantagem dos anfitriões aos 4 minutos.

Mais organizado em campo, o time da casa controlou o ritmo do confronto, não permitiu uma reação do Rayo Vallecano e ainda ampliou a vantagem antes do fim do primeiro tempo.

De Paul progrediu com a bola pela meia direita e fez um levantamento para a área. Gallagher fez a infiltração sem receber qualquer tipo de marcação e apenas desviou de cabeça para fazer 2 a 0 aos 44 minutos.

No segundo tempo, o Rayo Vallecano até esboçou uma reação, mas pecou no momento de finalizar. Utilizando a rapidez na transição da defesa para o ataque, o Atlético fez o terceiro gol e selou a vitória. Griezmann partiu em velocidade e fez um passe na medida para a conclusão de Julian Álvarez, que chutou cruzado e garantiu o trinfo em casa.

Mais três jogos completaram a rodada desta quinta-feira. Mesmo jogando em seu estádio, o Leganés ficou no empate de 1 a 1 com o Girona. Já o Osasuna fez valer o mando de campo e derrotou o Sevilla por 1 a 0. O Bétis, que recebeu o Valladolid, goleou o rival por 5 a 1.