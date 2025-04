Do alto do Carmo... ...o Colégio das Irmãs... ...o novo Carlos Gomes... ...quintais e ruas vazias.

“Santo André das tantas esquinas, das muitas histórias e encantos, tem o retrato de algumas ruínas, das chaminés do tempo, o meu pranto!”.

Versos do poema “Livre terra amada”, de Leonardo J. D. Campos (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

Leonardo Campos nasceu em Leopoldina (MG). Graduado e pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas. Escritor. Organizador e coordenador geral do projeto “Poemas da Cidade”, vários volumes publicados

Seguimos com a Semana Santo André 2025 guiados pelo memorialista Adelino Faccioli.

A memória do nosso interlocutor é ilustrada pelas imagens recuperadas do acervo fotográfico da extinta Folha do Povo.

De Santo André para Santos e de Santos para São Caetano onde um dia se apresentou Beniamino Gigli.

1 – A cidade vista do alto da igreja do Carmo depois de 1927, porque naquele ano já existia o Cine-Teatro Carlos Gomes na Rua Senador Flaquer

2 – O menino Dagoberto Drago em praia santista ao lado do jovem Pelé

3 – Beniamino Gigli deixando a igreja Sagrada Família ao lado do prefeito Angelo Raphael Pellegrino – foto que correu a região

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 27 de abril de 1995 – Edição 8998

GRANDE ABC – Região pode virar polo de desenvolvimento tecnológico para a América Latina e Europa.

Escola Senai Armando de Arruda Pereira, de São Caetano, desenvolvia programa para o treinamento de técnicos voltados àquele projeto.

MEIO AMBIENTE – Cetesb pensava em rodízio de carros no ABC. Segundo a estatal, a região tinha estrutura necessária para adotar ação antipoluição “nos próximos anos”.

EDITORIAL – Aceno positivo.

Parece que FHC finalmente acordou e vai recuperar o tempo perdido em relação à privatização.

SÃO BERNARDO – Prefeitura terceirizava o estacionamento de veículos em volta do Paço. Empresa Max Park, de São Paulo. Vencia concorrência pública a respeito.

FUTEBOL – EC Santo André vencia o São-Carlense, de virada, em São Carlos: 3 a 2.

EM 27 DE ABRIL DE...

1930 - Nascia, em São Paulo, Luiz Fernando Whitaker Tavares da Cunha, poeta importante que estudou em várias cidades, inclusive em Santo André. É autor, entre outros, de "Cinzas da Vila", poemas, 1950; "Archotes do sonho e do ideal", antologia dos poetas da Faculdade de Direito de São Paulo, 1951; e "O fauno de vidro", 1952.

1940 - Inaugurado o Estádio do Pacaembu.

HOJE

Dia da Empregada Doméstica

Dia do Engraxate

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bom Sucesso de Itararé. Elevado a município em 1991, quando se separa de Itararé.

Em Minas Gerais: Araporã, Carandaí, Carneirinho, Divisópolis, Jaiba, Lagoa Grande, Leopoldina e Pedras de Maria da Cruz.

E mais: Altamira do Paraná (PR), Casserengue e Serra Branca (PB) e Sapeaçu (BA).

Festa da Divina Misericórdia

27 de abril

No segundo Domingo da Páscoa, a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia, instituída no ano 2000 pelo papa João Paulo II.

Ilustração: Diocese de Joinville