Mateus, que faz dupla com Jorge, passa por cirurgia de emergência

A equipe da dupla Jorge e Mateus anunciou nesta quinta-feira, dia 24, que Mateus precisará passar por uma cirurgia de emergência no joelho. Em decorrência dessa operação, o sertanejo ficará de fora de três shows da turnê de 20 anos de carreira.

No entanto, Jorge seguirá cumprindo a agenda de apresentações normalmente enquanto o amigo se recupera. Devido ao procedimento, Mateus não irá participar dos shows de de Santarém (PA), nesta quinta-feira (24/4), Belém (PA), na sexta-feira (25/4), e Manaus (AM), no sábado (26/4).

Confira o comunicado na íntegra:

A TEP Entretenimento e a Four Even, produtoras responsáveis pela turnê 20 Anos da dupla Jorge & Mateus, informam que, por motivos de saúde, o cantor Mateus não participará dos shows programados para este final de semana em Santarém/PA (24/04), Belém/PA (25/04) e Manaus/AM (26/04). Em fevereiro deste ano, Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho e, por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar nessas datas.

Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo normalmente o cronograma previsto. Para dúvidas ou solicitações de ressarcimento de ingressos, a Q2 Ingressos disponibiliza o seguinte canal de atendimento: WhatsApp: 0800 232 0800. Informamos que ingressos já validados não estarão aptos para ressarcimento.

O período para solicitação de reembolso de ingressos não validados será de 28/04 até 09/05. Orientamos que fiquem atentos aos prazos e condições. Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e o apoio de todos os fãs.