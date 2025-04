Lucas Guimarães revela planos de ter filhos com Carlinhos Maia: Em breve

O momento especial que Lucas Guimarães está vivendo desde o lançamento de seu primeiro programa na televisão, Eita Lucas no SBT, está refletindo em sua vida pessoal. O influenciador é casado com Carlinhos Maia e comentou durante sua passagem no red carpet do Troféu Imprensa sobre os próximos planos do casal e os segredos para manter o casamento vivo.

Durante o bate-papo, o apresentador descreveu como estava a relação com o marido, visto que está passando muitos dias viajando para as gravações:

- O maridão, o Carlinhos, sente falta. Ele fala: Perdi meu marido para o mundo. Sempre falo que queria ganhar o mundo e jamais perder minha alma, esse é o segredo. Hoje, tenho certeza que me encontro no meu propósito, no que mais amo fazer, tudo começou a florescer na minha vida. São 15 dias viajando e 15 dias de folga. Ainda não tive os dias de folga porque o programa teve algumas modificações para levar o melhor para o público.

Além disso, o criador de conteúdo revelou o segredo para o relacionamento funcionar e comentou sobre os planos de ser pai ao lado de Carlinhos em 2026:

- O segredo é o diálogo, e a gente respeita o espaço um do outro, essa é a grande virada de chave do nosso relacionamento. O nosso combinado é ele me apoiar agora, porque eu apoiei e fui bem paciente com ele lá no começo, agora tem que ser paciente comigo. Em breve, acho que em 2026, tenho planos de ter filhos. São dois logo que a gente quer, um menino e uma menina.

Focado em sua carreira, Lucas agradeceu todo o carinho que vem recebendo em cada cidade com o seu programa:

- Eu estou aqui para fazer a diferença, para revolucionar também. Na Praia Grande, por exemplo, eu atendi 25 mil pessoas. Eu não faço foto, eu faço logo um book.