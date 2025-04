Obituário - 25 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Orlando Francotti, 91. Natural de Itatinga (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pedreiro aposentado. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Chiorato Cardoso, 85. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

José Bezerra da Silva, 79. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Luiza Buzoni, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jane Maria Soares de Barros, 77. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professora. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Neide Dina Laure, 77. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Teresinha Leonor Navarro Passos, 76. Natural de Barrinha (SP). Residia na Vila Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdecy Aparecida Muriana, 75. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Auxiliar de contabilidade aposentada. Dia 20. Jardim da Colina.

Ana Maria Constante Padilha, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcos Antonio Polesi, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Fátima Gomes da Silva, 62. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ivonaldo Lopes de Jesus, 59. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Metalúrgico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudia Manuela Andrade Odas, 50. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Cuidadora de idosos. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Jandyra dos Santos Scarpelli, 98. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Setsuko Matsumoto, 87. Natural de Registro (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

João de Oliveira Sobrinho, 84. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no Jardim São Paulo, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Rute Baldo Martins, 83. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Batista Primo, 74. Natural de Pavão (Minas Gerais). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Alexandre Aceto, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Empresário. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Izaura Crunfli, 99. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guapira, em São Paulo. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Nely Ferreira Midulla, 99. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Isabel Franco, 71. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Aparecida Torreglosa Barbieri, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Agrício Francelino da Silva, 61. Natural de Terra Rica (Paraná). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Moisés Alves da Silva, 75. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 20, em Diadema. Cemitério Vereda (Bahia).

Custódio de Paula, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

José Alves da Silveira, 52. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Jonas Wellington da Silva, 32. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Izauri Ventura, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.