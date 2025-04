Clube 21 Irmãos Amigos. E o aniversário de Santo André. Vanderlei Retondo volta no tempo. Fala da sua cidade. Lembra dos trens húngaros. E da sua primeira ida à praia.

A pedido da “Memória”, o cronista Vanderlei Retondo reuniu os participantes da reunião do Clube 21 Irmãos Amigos na sua mais recente reunião, realizada em 16 de abril. E quantos nomes conhecidos e andreenses da gema.

Cada um tem, por certo, muita história a contar da cidade que aniversaria.

André Didone (o 1º em pé à esquerda), Agostinho Bitelli, Eduardo Levado, Luiz Lima, Sergio Lazzarini, Nolberto Napoleão, Kleber de Paiva, Anabella Lazzarini, Celi Sangali (presidente do clube), Paulo Serra (o filho, ex-prefeito), Gianna Venancio, Eleni Sgarbi, Vanderlei Retondo, Zoilo de Assis e Wilson Polo.

Gilda Napoleão (a 1ª, sentada, a esquerda), Willian Cesar, Maria Luiza Zago, Leni Retondo, Marly Cammarosano, Lenice Matheus, Antonio Oliveira Jr (parcialmente registrado).

NA TV

A palestra de Vanderlei Retondo, ilustrada, logo, logo, será apresentada pela TV do Diário. Ela focaliza os 472 anos da Vila de Ramalho (1553), semente do atual Santo André (1867). No enredo da fala de Vanderlei, a construção da estrada de ferro Inglesa e uma crônica (sua especialidade): “O dia em que conheci o mar”).

Crédito da foto 1 – Clube 21 Irmãos Amigos (divulgação)

ANDREENSES. Quarta-feira, 16 de abril de 2025. Mais uma reunião do Clube 21 Irmãos Amigos de Santo André recheada de história e memória

Mario Rossi Neto

Um astro pop de São Bernardo

Conquista o mundo.

E lança novo álbum.

O fenômeno do blues brasileiro, Mario Rossi, está cada vez melhor; depois de dois álbuns muito bons (Electric Art e Same Old Street), ele reuniu sete novas faixas que mostram sua contínua maturidade...

Tom Dixon, RAMzine; Reino Unido, 29 de julho de 2021.

Dia 18 de abril saiu nosso novo álbum, ''Steels''. O primeiro todo instrumental. E o primeiro a já sair por uma grande gravadora, a Golden Robot Entertainment (Australia).

Espero que os leitores de Memória gostem.

Mario Rossi Neto

NOTA DA MEMÓRIA

Parabéns ao nosso astro. Segue o link com o seu novo trabalho musical:

www.mariorossiband.com

Mário Rossi participou do reencontro da turma de 1984 da eterna ETI Lauro Gomes, dia 12, nas Colônias do Batistini, já que seu pai, João Lazaro Massini Rossi, é o mais antigo professor da instituição – leciona há 49 anos na hoje Etec Lauro Gomes.

“O que vi ali no dia é que essa turma teve uma união de vida, espiritual, através da ETI. Foi demais! Lotou. Quase ninguém conseguia terminar de falar no microfone pela forte emoção”, narra Mário Rossi.

Marcelo Martin, primo do professor João Lazaro, foi um dos organizadores do reencontro etiano.

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

ETIANOS UNIDOS. Sábado, 12 de abril de 2025. Marcelo Martin, Mário Rossi e o professor João Lazaro na confraternização no Capassi; no destaque, Mário Rossi no estúdio do Diário em 15 de março de 2024

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Um passado não muito distante: agenda, movimento social, personalidades, indicações gastronômicas, solidariedade. Estamos falando das colunas sociais.

Destacavam-se os eventos sociais, principalmente os beneficentes, um mundo social vibrante.

Serafim Vicente, Solange Dotto, Claudete Guidugli Reinhart, Chiquinho Palmerio, Ibrahim Sued e tantos outros (“os cães ladram e a caravana passa”). Saudades

Essa época passou. Será que tem volta? Até aqui, nada foi criado com a mesma finalidade.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Nesta audição, gravações do cantor cubano Fernando Albuerne “A voz romântica de Cuba".

Interpretações de clássicos boleros gavados no período 1940-1990, com respaldo das orquestras dos maestros Don Américo, Osvaldo Borba, Victor Lister, e Julio Gutierrez.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 25 de abril de 1995 – Edição 8996

MANCHETE – Pacote pode reduzir ganho da poupança.

Medidas baixadas pelo Banco Central para desaquecer o consumo podem ter como efeito a queda no rendimento da poupança e outros investimentos atrelados à Taxa Referencial (TR).

TRAGÉDIA – Acidente causado por neblina mata quatro pessoas na Estrada Velha de Santos (SP-148).

AME SUA CIDADE – Paranapiacaba.

Com certeza, por trás de cada edificação em pinho-de-riga e de cada plano inclinado da ferrovia, batalha-se, incessantemente, pela preservação deste patrimônio.

Um artigo de Issao Minami, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de São Paulo.

EM 25 DE ABRIL DE...

1925 – De um registro publicado pelo jornal “O Commercio de S. Bernardo”:

Escreve-nos de São Caetano reclamando a falta de iluminação no populoso bairro do Monte Alegre.

Seria oportuna a queixa em qualquer outra ocasião, mas atualmente torna-se improcedente, visto a Light, a senhora Light, não dispor sequer de uma gota de azeite para um candieiro dos tempos coloniais. É que manda quem pode.

1975 - Instalada a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Ferrazópolis, São Bernardo, pelo bispo diocesano dom Jorge Marcos de Oliveira.

A nova paróquia se desmembra da Paróquia de Santa Terezinha e passa a ser administrada pelo diácono Franco Chippari, ordenado pelo próprio dom Jorge em 1º de maio de 1973.

HOJE

Dia do Contabilista. Data instituída em 1925.

Dia do Despachante Aduaneiro

Dia Mundial da Luta contra a Malária

Dia do Telégrafo Sem Fio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaberá e Tejupá.

Pelo Brasil: Acrelândia (AC), Arroio do Sal (RS), Brasilândia (MS), Caldeirão Grande (BA), Itacoatiara (AM) e Trajano de Moraes (RJ).

São Marcos

25 de abril

Hoje, a festa de São Marcos Evangelista. Seu emblema é um leão alado, símbolo da cidade de Veneza, da qual é padroeiro. O primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)