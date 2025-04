Lucas Lima se diverte com o filho, Theo, enquanto prepara café: Me destruindo de dar risada

Momento pai e filho! Lucas Lima usou suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 24, para mostrar um momento de diversão ao lado do herdeiro Theo, fruto do antigo casamento com a cantora Sandy.

Através dos stories, o músico gravou quando estava fazendo um café e acabou caindo na gargalhada com alguma fala do filho, que não apareceu na gravação. Lucas ainda contou que Theo estava ajudando com a louça durante a interação.

Eu fazendo café e o piá lavando louça, me DESTRUINDO de dar risada, escreveu ele.

Vale pontuar que Theo raramente aparece nas publicações dos seus pais. Nas fotos compartilhadas, o herdeiro sempre aparece de costas, sem mostrar o rosto ou se expondo.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023 após 24 anos de relacionamento. Na época, eles pediram privacidade e respeito, pensando no filho. Além disso, falaram sobre o fim no Altas Horas, alegando que tudo foi de forma amigável.