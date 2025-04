Projeto Brincantes leva cultura afro-brasileira para o Espaço de Brincar do Sesc São Caetano

Em maio, o Sesc São Caetano terá uma programação especial que une brincadeira, arte e ancestralidade para crianças e famílias . O destaque fica por conta do Projeto Brincantes, desenvolvido pelo Ateliê Afro Cultural, que propõe experiências lúdicas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.

Voltado especialmente para o público da primeira infância, o projeto mergulha nas tradições orais e sensoriais por meio de cantigas, histórias, brinquedos, instrumentos e gestos que evocam memórias e saberes ancestrais. As vivências estimulam vínculos afetivos e o contato com elementos culturais afro, promovendo a escuta, a imaginação, a musicalidade e o movimento.

As atividades do Projeto Brincantes acontecem em quatro datas ao longo do mês nos dias 1º (feriado), 3, 17 e 25 de maio (sábados), sempre das 11h às 12h30, no Espaço de Brincar do Sesc São Caetano.

Mais do que entreter, o projeto busca criar ambientes de transformação e pertencimento, reconhecendo e celebrando a diversidade cultural desde cedo.

Musicalização para pequenos músicos

Além do Projeto Brincantes, o Espaço de Brincar recebe também a atividade Musicalizando, nos dias 2 e 10 de maio, das 11h às 12h. A proposta é conduzida pela educadora e artista Cássia Silva, que há mais de 13 anos trabalha com musicalização infantil.

A oficina convida as crianças para um mergulho sonoro com instrumentos variados, canções autorais e jogos que estimulam o ritmo, a escuta e a expressão corporal. Cássia tem ampla atuação em escolas públicas, APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai), unidades do Sesc e atualmente integra o trio infantil Os Alunissados.

SERVIÇO: ?

Sesc São Caetano??

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul?

Data: 1, 2, 3, 10, 17 e 25 de maio

Horário: 11h

Recomendação etária: de 0 a 6?

Senhas: Atividades gratuitas, sujeitas à lotação dos espaços.

Telefone para informações: (11) 4223-8800?

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano?

Funcionamento Espaço Brincar - De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ??