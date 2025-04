Petrobras lança Programa Fortalecer para diversificar fornecedores da Revap

Terminam no próximo dia 28 as inscrições para o Programa Fortalecer, da Petrobras, que tem por objetivo impulsionar a diversidade na cadeia de suprimentos da Refinaria Henrique Lage (Revap), localizada em São Paulo. O programa tem parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pretende fortalecer empresas locais para promover um ambiente "mais inclusivo e sustentável", informa a Petrobras.

Lançado recentemente, o Programa Fortalecer pretende apoiar 30 potenciais fornecedores de grupos sub-representados, envolvendo mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência e idosas.

"O Programa Fortalecer é um reflexo claro do compromisso da Petrobras com a inclusão e a sustentabilidade. Fortalecer fornecedores locais não só garante entregas mais rápidas e maior eficiência nas nossas operações, como também dinamiza a economia regional. Estamos investindo em um ecossistema de fornecimento mais próximo, inovador e representativo da sociedade", afirma em nota o gerente geral da Revap, Alexandre Coelho.

Com aulas presenciais e virtuais, os participantes do Programa receberão capacitação em gestão financeira e de pessoas e liderança, formação em planejamento estratégico e consultoria em gestão, além de orientação para cadastro no Canal Fornecedor da Petrobras.

"O projeto visa estruturar e acompanhar o desenvolvimento das empresas inscritas, fortalecendo sua competitividade, sustentabilidade e capacidade de atender às demandas do mercado", explica a empresa.