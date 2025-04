Após polêmicas e comportamento diferente no Coachella, Justin Bieber posta reflexão: Não temos nada a provar

Após se envolver em diversas polêmicas recentemente, Justin Bieber publicou, nesta quinta-feira, dia 24, uma reflexão em suas redes sociais. O cantor viralizou após aparecer no Coachella com um comportamento diferente e aparência que chamou a atenção dos fãs, que apontaram que ele parecia estar muito magro e com uma expressão de cansaço. No entanto, o artista se pronunciou sobre os últimos acontecimentos e escreveu no Instagram:

Todos os dias acordo pensando que talvez eu seja muito falho para Deus me utilizar nesta linda história da vida. Mas, Deus me usa todos os dias (com defeitos e tudo). Do mesmo jeito que ele usa você! Nossa vida é significante. Deus tem um plano para nós. Nada nos desqualifica de experimentar os bons planos de Deus para nossas vidas. Estou escolhendo hoje permitir que o amor e a graça de Deus moldem meu dia e me dê perspectiva, e não fazer o meu dia tentando provar a mim mesmo. Não temos nada a provar.

A gente não tem nada a provar. Deus nos ama, ponto final, disse ele, na legenda.

Além disso, Justin compartilhou outro texto, dessa vez refletindo sobre as críticas na internet e como isso o afeta:

Esse sentimento de culpa pode ser aliviado. Como? Não é indo para igreja. Nem lendo a sua bíblia. Mas simplesmente aceitando que Deus perdoa. A mensagem é perdão. Jesus perdoa quem a cultura nunca perdoa. As pessoas me tratam mal por aqui, mas quando eu lembro que também tenho falhas e que Deus me perdoou, isso me ajuda a parar de me sentir melhor do que essas pessoas que são más e machucam os outros. Porque, sendo bem honesto, eu também posso ser mau e machucar. Meu instinto é pensar: caramba, eu nunca sairia por aí fofocando e espalhando mentiras sobre alguém na internet. Mas tem outras coisas, das quais eu não me orgulho. E mesmo assim, Deus é cheio de graça comigo. Pessoas feridas ferem pessoas. E, sinceramente, se eu fosse você, ia ser difícil não sentir inveja vendo eu e a Hailey vivendo no auge assim. A gente está voando, e dá para entender por que tem gente que não aguenta isso. Eu não julgo eles.

Ainda nos Stories, ele escreveu:

O inimigo não pode ganhar, porque eu estou com o vencedor.

Vale lembrar que, além do comportamento, durante o festival, o cantor foi visto fumando ao lado de Hailey Bieber, sua esposa, com quem acabou de ter seu primeiro filho, Jack Bieber, e seu irmão de 15 anos de idade, Jaxon. Justin também teve seu nome muito falado em outra polêmica, envolvendo Selena Gomez, sua ex-namorada, e Benny Blanco, produtor que está noivo da cantora. Os dois teriam trocado farpas nas redes sociais após o casal anunciar o noivado, e naquela mesma semana o artista abriu uma live e aparentou estar sobre efeitos de substâncias ilícitas.