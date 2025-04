Quem era Karen Silva, ex-The Voice Kids que morreu aos 17 anos após sofrer AVC hemorrágico

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil, morreu aos 17 anos após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, por meio de um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram. A cantora estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Segundo a nota, o falecimento ocorreu após dias de internação. A equipe pediu respeito, empatia e orações ao longo da última semana, enquanto Karen permanecia sob cuidados médicos.

Participação no The Voice Kids

Carioca, Karen ficou conhecida em 2020 ao participar do The Voice Kids, na TV Globo. Na época, ela tinha 12 anos e integrava o time do cantor Carlinhos Brown. Desde então, seguiu carreira como cantora e somava quase 100 mil seguidores nas redes sociais.

Em 2024, lançou sua última música autoral, Gata Vira-lata, com divulgação feita em seu perfil no Instagram.

Comunicado ressaltou trajetória e impacto

A nota publicada pela assessoria destacou a trajetória de Karen desde a infância e a representatividade que construiu como artista.

"Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo."

O texto também destacou o papel inspirador da artista: "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar."

A publicação finalizou com um agradecimento aos pais da cantora, Manoella e Fernando, além de amigos e seguidores que acompanharam sua trajetória. "Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar", encerrou o comunicado.