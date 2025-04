Secretário de Segurança de Ribeirão Pires não resiste e pede exoneração

Sete dias após receber todo o respaldo do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), o secretário municipal de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres Amante, entregou nesta quinta-feira (24) o pedido de desligamento da função. O responsável pela Pasta não resistiu à pressão após vir à tona a condenação emitida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) por dois anos e 11 meses de prisão, sob acusação de crime de furtos cometidos em açougues da cidade.

O afastamento de Sandro Torres do primeiro escalão foi oficializado por meio de nota emitida pela Prefeitura de Ribeirão Pires às 11h. Segundo comunicado, o então secretário tomou a iniciativa pela sua exoneração ainda nesta quarta-feira (23) e enviou no dia seguinte o pedido diretamente a Guto Volpi. Dessa forma, a Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil passa a ser chefiada por Arlei Capoccio, agente de carreira na GCM (Guarda Civil Municipal).

Na carta, Sandro Torres assegurou que está confiante no trabalho e contribuições realizadas no comando da Pasta e voltou a se defender da condenação. “Reafirmo minha inocência em processo que segue em andamento na Justiça, e que terá minha defesa apresentada e sustentada. Peço desligamento do cargo para preservar, especialmente, o trabalho da Guarda Municipal até que minha inocência seja ratificada pela Justiça”, escreveu.

O agora ex-secretário é acusado de furtar 60 kg de carne e R$ 28 mil de dois açougues em Ribeirão Pires. Ainda segundo o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o grupo no qual Santo Torres fazia parte teria também manipulado câmeras de segurança, para que não fosse identificado. Além dele, também foi condenado com a mesma pena o guarda municipal Gutembergue Martins Silva, que está afastado sem prejuízo de vencimentos, ou seja, segue com salários em dia.

Ainda de acordo com o MP-SP, o ex-responsável pela Pasta também é citado por participar de uma milícia privada em Ribeirão Pires. Segundo a denúncia, o grupo oferecia serviços de segurança privada a comércios da cidade, a fim de que não fossem vítimas de crimes cometidos pelos próprios seguranças. Em entrevista ao SP2, da Rede Globo, na semana passada, Sandro Torres afirmou ser inocente de todas as acusações.

Condenado em segunda instância pelo TJ-SP, Sandro Torres pode recorrer da decisão e, portanto, responde em liberdade. Há uma semana, Guto Volpi foi às redes sociais para defendê-lo, em meio à turbulência perante as acusações. “Acredito em sua inocência e destaco aqui a trajetória do Sandro, guarda municipal com 30 anos de carreira na Prefeitura e contribuições à cidade”, escreveu o prefeito.

No entanto, nem o respaldo do chefe do Executivo freou a pressão que resultou na troca de comando na Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil de Ribeirão Pires.

