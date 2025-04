Prestes a anunciar Dorival Jr., Corinthians mira recuperação na Sul-Americana

A semana agitada nos bastidores do Corinthians não pode tirar o foco do elenco, que mira a recuperação com a primeira vitória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24), às 19h, contra o Racing-URU, na Neo Química Arena.

A partida marca o encontro das equipes de pior campanha na Chave C: o Timão, em terceiro lugar, soma um ponto, e os uruguaios, zero. É o segundo ano consecutivo que os times se cruzam na fase de grupos. Em 2024, fora de casa, o Corinthians empatou por 1 a 1, mas venceu por 3 a 0 como mandante.

O interino Orlando Ribeiro teve boas novidades durante a semana. O goleiro Hugo Souza voltou a treinar com o restante do elenco e deve retornar ao time titular. Quem também voltou de lesão é o meia Igor Coronado, que deve ficar no banco de reservas.

DORIVAL JUNIOR

Após a recusa de Tite, o Corinthians recolocou Dorival Júnior como a principal opção para o comando técnico do time e está próximo de anunciar de forma oficial a contratação do ex-treinador da Seleção Brasileira.

Dorival Júnior e sua comissão técnica são esperados em São Paulo ainda hoje para fechar o negócio.