Jazz e blues gratuitos são destaque de ‘O Livro Vivo’

O espetáculo O Livro Vivo estreia hoje no Teatro Municipal de Santo André. Com sessões às 16h e 19h, a apresentação oferece de forma gratuita uma mescla entre a sonoridade do jazz e blues, juntamente a uma trama encenada e à mostra simultânea de 20 fotografias que remontam o trabalho artístico nos palcos brasileiros.

Segundo o diretor Giovani Tozi, a produção que nasceu em Santos escolheu Santo André pela qualidade do equipamento público, para atender à parte de uma proposta em democratizar os ritmos musicais. “Este é um baita contrassenso. O jazz e blues nascem das camadas mais marginalizadas da sociedade, em relação à música clássica, por exemplo. Vejo que trazer este espetáculo para a cidade é a natureza desta manifestação de resistência”, reflete.

Para enfatizar o propósito, atores perfomam ao som de jazz e blues a história de um personagem que se dedica à produção musical. “O existencialismo chamará a atenção para quem acompanhar a história. Hoje, estamos em uma ansiedade para fazer acontecer a todo tempo, quando deveríamos pensar como, na verdade, nos sentiríamos realizados”, comenta.

De acordo com o diretor, para tornar a experiência imersiva, o palco do Teatro Municipal estará ambientado como um bar. No entorno, estarão expostos os registros de Priscila Prade.

A coletânea parte para a fotografia de cena, com recortes inéditos de atores como José Wilker, Jandira Martini, Juca de Oliveira, Maria Fernanda Cândido e também do diretor e apresentador Jô Soares. “Admiro este trabalho e pensamos em divulgar principalmente pela representatividade, porque a Priscila é reconhecida também, por exemplo, como a primeira mulher a bater uma capa de Playboy, feita antigamente só por homens”, explica.

Os ingressos para a atração podem ser adquiridos uma hora antes na bilheteria do teatro andreense.