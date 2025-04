Bia Haddad busca virada, estreia com vitória em Madri e encerra série negativa

Beatriz Haddad Maia buscou uma grande virada nesta quinta-feira, em sua estreia no WTA 1000 de Madri, na Espanha. A tenista brasileira superou a americana Bernarda Pera por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1, encerrando uma série negativa na temporada - foi sua primeira vitória desde janeiro. Ela vinha de nove derrotas consecutivas, sendo seis delas em estreias seguidas.

Com o resultado, a brasileira de 28 anos tenta encerrar um dos piores momentos de sua carreira, a maior de uma tenista nacional desde a lenda Maria Esther Bueno, com quatro títulos de WTA e o 10º posto no ranking mundial. Nesta temporada, ela obteve apenas três vitórias, duas delas no Aberto da Austrália, e 12 derrotas.

Os tropeços em sequência, incluindo partidas pelo Brasil na Billie Jean King Cup, vinham afastando a tenista do seu objetivo no ranking, que era figurar entre as 10 melhores do mundo. Atual 19ª do ranking, ela corre o risco de deixar o Top 20 pela primeira vez desde setembro do ano passado se não conseguir alcançar as quartas de final, fase que atingiu na capital espanhola no ano passado - havia sido eliminada pela então número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Em Madri, Bia tenta emplacar uma boa sequência de jogos no saibro para chegar em grande forma física e técnica em Roland Garros, maior objetivo deste momento da temporada, no fim de maio. Foi em Paris que ela obteve seu melhor resultado num Grand Slam, a semifinal, em 2023.

Nesta quinta-feira, Bia voltou a enfrentar os mesmos problemas de confiança que vêm atrapalhando a sua performance ao longo deste ano. Contra a 81ª do mundo (que já foi a 27ª), a brasileira sofreu a primeira quebra de saque logo no primeiro game da partida. Sem sucesso, não conseguiu aproveitar as chances para devolver a quebra e empatar o set.

A segunda parcial começou com maior equilíbrio. Mais consistente no fundo de quadra, Bia obteve sua primeira quebra de saque na partida no sexto game: 4/2. Sustentou a vantagem, fechou o set e empatou o confronto.

Com a confiança renovada, Bia manteve o ritmo e embalou na partida. Assim, iniciou o terceiro set com uma quebra de saque, abrindo 2/0. Longe de lembrar a tenista que perdeu a primeira parcial, ela faturou nova quebra e fez 4/1, abrindo caminho para uma vitória que pode mudar o rumo da sua temporada.

Sua próxima adversária será a suíça Belinda Bencic, que avançou nesta quinta ao superar a dinamarquesa Clara Tauson por duplo 7/5. Será o quarto confronto entre a brasileira e a campeã olímpica em Tóquio. Bencic leva ligeira vantagem, com duas vitórias e uma derrota. Elas não se enfrentam desde 2023. A suíça é a atual 42ª do mundo, mas já foi a número quatro, em 2020.