Maria Alcina contagia Teatro Carlos Gomes, em Santo André, nesta quinta-feira (24)

A cantora Maria Alcina, 76, é atração principal do primeiro Segue o Baile no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, a partir das 17h de hoje. Famosa por Fio Maravilha, de Jorge Ben Jor, e outros clássicos dançantes, a artista compartilhou com o Diário sua expectativa para os palcos andreenses. “Será feliz reencontrar a plateia de Santo André. Sei que o Grande ABC mantém sempre seu calor de público”, afirmou.

Apesar de ser moradora de São Paulo desde os anos 1980, foi no Rio que a cantora construiu carreira, marcada também pela censura da ditadura militar, em 1974. “Fio Maravilha, que é a narrativa de um gol feita pelo Jorge (Ben Jor), me projetou para o Brasil, por exemplo. Lembro ainda hoje com carinho da terra carioca, onde fui lançada para cantar no Festival Internacional da Canção, no Maracãnazinho. Isto sucedeu aos 20 dias em que eu não podia aparecer nos palcos por imposição da ditadura. Disseram que eu tinha mau comportamento”, relembra.

Para ela, há graça em observar o movimento à terceira idade em Santo André. “Temos que celebrar mesmo. Aliás, a música brasileira, por si só, é um caldeirão de possibilidades, que cada geração vai juntando – como foi na minha época, com o Tropicalismo”, detalha.

Entre os hits confirmados para a noite, estão ainda Prende o Tadeu, Bloco na Rua e Kid Cavaquinho.

PARA PARTICIPAR

A entrada para a sessão é gratuita. Segundo a organização, os ingressos podem ser retirados presencialmente no Cine Theatro Carlos Gomes antes da apresentação.

A reserva de bilhetes com antecedência também segue disponível por meio da plataforma Sympla, no link https://www.sympla.com.br/evento/segue-o-baile-com-maria-alcina/2875022.

Antes do show de Maria Alcina, a estreia de 2025 do projeto pensado para a terceira idade contará com uma oficina gratuita de passinho de flashback ao som de sucessos dos anos 1970 e 1980.