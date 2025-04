Perto dos 50 anos, Produtora Kuarup tem a sua história recontada em livro

Não seria exagero dizer que a cultura brasileira teria menos expressão se o produtor Mario de Aratanha e o fagotista Airton Barbosa (1942-1980) não tivessem se unido em 1977, no Rio de Janeiro, e fundado a Produtora Kuarup, que, em quase meio século, difundiu música, literatura e material audiovisual de alta qualidade.

Às vésperas de a empresa completar bodas de ouro, sua história é recontada no recentemente lançado livro Tocando Em Frente: A História da Produtora Kuarup ou Como Sobreviver Na Economia Criativa no Brasil (Editora Kuarup, 269 páginas, R$ 70), escrito a seis mãos pelos jornalistas Adriana Del Ré e Alcides Ferreira e também por Aratanha.

O livro aborda duas fases: a fundação da produtora no Rio, narrada por Aratanha, e a revitalização em São Paulo, sob o comando de Alcides Ferreira. Fundada em 1977, a Kuarup enfrentou inúmeras crises econômicas e mudanças no mercado fonográfico. Seu catálogo reúne álbuns históricos de artistas como Renato Teixeira, Xangai, Baden Powell e obras completas de Villa-Lobos, além de produções para TV, como História Secreta do Pop Brasileiro.