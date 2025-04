Promobi melhorará o transporte andreense, destaca a SA Trans

O novo plano de mobilidade urbana de Santo André, que irá modernizar a frota de ônibus, deve mudar o conceito de transporte no município, afirma a SA Trans, empresa pública que administra o sistema de coletivos e que participou da elaboração do projeto. A iniciativa, denominada Promobi, foi anunciada no início do mês pelo prefeito Gilvan Junior (PSDB), e prevê investimento de R$ 256 milhões nos próximos quatro anos.

A medida integra, segundo o prefeito, um grande plano de renovação da frota, que contará até o fim do mandato, em 2028, com 200 veículos zero-quilômetro dotados de bilhetagem eletrônica. Até maio, a cidade contará com 26 novos coletivos e, ainda em 2025, mais 35 ônibus passarão a incorporar a frota do transporte de Santo André.

“O Promobi é um grande plano de mobilidade pública para Santo André e estamos felizes em fazer parte desse projeto, porque são números bastante expressivos, e a expectativa de benefício para a população é grande. Com as mudanças implementadas, espera-se uma melhoria significativa na mobilidade urbana da cidade, especialmente na redução no tempo de espera e no conforto e segurança do usuário”, afirma o diretor de Transportes Públicos da SA Trans, Rodrigo Ageu Padoveze.

A cidade possui uma frota de 313 ônibus, dos quais 261 serão trocados por veículos novos e mais modernos, conforme explica diretor. Os novos ônibus, além de contarem com acessibilidade, GPS integrado e monitoramento de câmeras, terão ar-condicionado, entrada USB e wi-fi e são menos poluentes do que os atuais. Mensalmente, cerca de quatro milhões de usuários utilizam o transporte coletivo na cidade.

Padoveze explica que a SA Trans faz um trabalho de manutenção preventiva rotineiramente, percorrendo as rotas dos veículos, fiscalizando não somente os serviços do transporte coletivo, mas verificando a situação dos 1.906 pontos de ônibus. “Infelizmente os abrigos ainda sofrem muito vandalismo, mas estamos empenhados na manutenção dos abrigos. Entregamos cerca de 30 novas instalações até o momento e são 75 novos abrigos até o final de maio. As novas instalações geram, além de mais conforto, segurança e proteção contra intempéries, e contam com QR Code que trazem informações sobre as linhas para os usuários”, conta.

O aplicativo Cittamobi, utilizado atualmente por 28 mil pessoas, também foi renovado, com um investimento de R$ 240 mil. A nova versão, que já está funcionando, agora não tem a interrupção com anúncios. Através do aplicativo, é possível ver a previsão das linhas em tempo real, programar o trajeto, a descida e favoritar os pontos de principal uso.

“É importante a ampliação do número de usuários no Cittamobi, com cerca de 10% da população, pois facilita a vida do cidadão. Estamos intensificando as ações de divulgação, inclusive nos abrigos, no portal da SA Trans e site da Prefeitura para alavancar esses números”, afirma Padoveze.