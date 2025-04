SAI tem trechos interditados e tráfego intenso no sentido São Paulo

O tráfego segue lento em diversos pontos das rodovias Anchieta e dos Imigrantes na manhã desta quinta-feira (24), principalmente no sentido São Paulo, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).





Na rodovia Anchieta, há congestionamentos do km 13 ao km 10 e do km 19 ao km 17, ambos no sentido Capital, por causa do excesso de veículos. Ainda nesse sentido, o trecho entre o km 55 e o km 40 está totalmente interditado por conta da inversão de mão adotada na operação de descida.





Já na rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento entre o km 16 e o km 14, também no sentido São Paulo, devido ao volume de veículos. Nas demais regiões das duas vias, o trânsito flui normalmente.





A Interligação Planalto está bloqueada nos dois sentidos — tanto para quem segue em direção à Imigrantes quanto para quem acessa a Anchieta, ambos com bloqueio no sentido Capital.





A operação em vigor no momento é a 5x3, utilizada para facilitar a descida ao Litoral. Por conta disso, a descida é feita por cinco faixas (três pela Imigrantes e duas pela Anchieta), enquanto a subida é realizada por três faixas da Imigrantes. As pistas norte da Anchieta, que normalmente são usadas para subir a Serra, estão interditadas devido a obras.