Gilvan recebe Comenda Homens de Honra da Abrasci

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), receberá nesta quinta-feira (24), em Brasília, a Medalha e Comenda Homens de Honra, no Grau Cavalheiresco de Comendador, concedida pela Abrasci (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura).

A honraria é um reconhecimento público a pessoas que se destacam em diversas áreas, como liderança, serviço público, filantropia, empreendedorismo, educação, ciência e cultura. O grau de Comendador é uma forma de reconhecer autoridades, personalidades e instituições que prestam serviços relevantes à sociedade.

“As medalhas conferidas são um símbolo tangível de reconhecimento (dos homenageados) por suas notáveis conquistas e pelo impacto positivo que têm em nossa sociedade”, afirma a Academia.

A honraria foi criada em 2005, em decorrência de parceria com o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do 1º. Batalhão de Policiamento de Choque “Tobias Aguiar”, segundo a instituição, em reconhecimento a ações virtuosas de homens e mulheres que seriam relegadas ao esquecimento.

Gilvan afirmou ao Diário que se sente honrado pela homenagem. “Receber essa comenda em Brasília, ao lado de tantas outras lideranças inspiradoras, é uma honra enorme. Esse reconhecimento reforça nossa responsabilidade com a cidade e com as pessoas. Divido essa conquista com toda a equipe da Prefeitura de Santo André, que trabalha com seriedade e dedicação para transformar a vida da nossa população”, afirmou o prefeito.

Gilvan não é o primeiro andreense a ser agraciado pela Academia. No fim de março Thomas Nosch Gonçalves, 1º tabelião de notas de Santo André e seu substituto, Rodolfo Aurélio Inácio, foram empossados como imortais da Abrasci, passando a ocupar cadeiras no Colegiado de Ciências Jurídicas da instituição.

A sessão solene para entrega do comenda a Gilvan e demais homenageados ocorre nesta quinta-feira, às 19 horas, no Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília - Setor Cultural Sul.