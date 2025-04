Teatro promove shows, rodas e palestras sobre o choro

O Teatro B32 acaba de anunciar a estreia do projeto Choro em Festa, uma celebração do legado de um dos principais gêneros musicais do País. O evento conta com cinco apresentações até outubro, incluindo ainda rodas com o som e palestras sobre a arte. A estreia acontece já nesta quinta-feira (24), às 20h30, com o espetáculo Caetano Brasil & Orquestra Paulista de Choro – No Balanço do Tio: Tributo a Laércio de Freitas.

A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do BCG. De acordo com a programação, um dos destaques está jpa no show de estreia, que fará homenagem póstuma ao pianista, compositor e arranjador Laércio de Freitas, conhecido como Tio, um dos grandes mestres do Choro. Além disso, também já está confirmada a participação do músico juiz-forano Caetano Brasil, que também é compositor, arranjador, produtor musical, clarinetista e saxofonista, foi indicado ao Grammy Latino em 2020 e será o protagonista do espetáculo ao lado da talentosa Orquestra Paulista de Choro.

Reunindo nove músicos de São Paulo e Campinas, a orquestra é composta por Edu Guimarães na sanfona, Eduardo Pereira no cavaquinho e bandolim, Gustavo de Medeiros na guitarra, violão 7 cordas e bandolim, João Casimiro na bateria, Juliene Bellingeri no sax tenor, Klesley Brandão (Pedhi Pano) no trompete e flugelhorn, Nath Magalhães na percussão, Ramon Del Pino no contrabaixo elétrico e Tahyná Oliveira na flauta transversal.