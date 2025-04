Câmara de São Bernardo cobra Sabesp por coloração e cheiro ruim na água

Vereadores de São Bernardo aprovaram na sessão desta quarta-feira (23) um requerimento, de autoria coletiva, questionando a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) sobre a coloração e o odor da água que sai da torneira em algumas em algumas regiões da cidade, com destaque ao bairro Demarchi. O caso também gerou cobranças por parte do governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Agora os parlamentares indagam sobre o porquê da má qualidade do serviço prestado, enquanto a empresa atribuiu a anomalia às fortes chuvas que atingiram a região.

A proposta foi lançada pelo líder de governo, Julinho Fuzari (Cidadania), que apresentou o requerimento aos pares. O texto foi avaliado ao fim da sessão e aprovado por unanimidade em plenário. “É um fato iniciado na Sexta-feira Santa e até a data de ontem perdurava a qualidade do abastecimento de água pela Sabesp. Estive in loco lá, o secretário de (Projetos e) Obras, André Marzolla. Falamos com comerciantes e moradores, que estão comprando água para poder consumir e cozinhar”, justificou o vereador.

Segundo o requerimento de informação, os moradores relatam que a água fornecida na região do Demarchi apresenta “mau cheiro e gosto ruim, claramente perceptível ao ser ingerida”. Tal situação gera, conforme aponta o documento, um risco à saúde para quem consumir o líquido.

Na noite de segunda-feira (21), Marcelo Lima esteve no Demarchi e afirmou que bebeu a água fornecida no bairro, constatando que “não estava legal”. “A Sabesp vai se responsabilizar em ressarcir cada cidadão são-bernardense que passar por isso”, afirmou o prefeito, acompanhado por técnicos da companhia.

Em nota, a Sabesp justificou a situação devido aos fortes temporais do fim de semana, que causaram, segundo a empresa, alterações momentâneas no manancial que abastece a região. A companhia garantiu que equipes técnicas atuaram imediatamente para corrigir o processo de tratamento e intensificaram o monitoramento, realizando descargas em redes e cavaletes quando necessário, inclusive no Demarchi.

“A situação está normal no manancial. Caso haja qualquer alteração pontual percebida pela população (como mudança de cor, odor ou gosto), a companhia orienta que o cliente entre em contato pelos canais oficiais de atendimento para que uma equipe técnica seja enviada ao local, possibilitando a avaliação e, se necessário, a adoção de medidas corretivas”, disse a empresa.

Moradores e comerciantes que ainda registrem problemas na qualidade da água, poderão acionar a Sabesp pelo telefone 0800-055-0195 ou no WhatsApp oferecido pela empresa (11) 3388 8000.