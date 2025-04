Drew Barrymore revela desejo de fazer outro filme com Adam Sandler: É uma questão de tempo

Durante um dos episódios do The Drew Barrymore Show, a atriz Drew Barrymore falou sobre a amizade com o ator Adam Sandler, com quem já trabalhou em três filmes.

Questionada se ela e o amigo planejavam outro projeto, ela foi rápida na resposta e deixou os fãs ansiosos:

- Sim. E é uma questão de tempo, mas não acho que vá demorar muito, porque sempre fizemos algo a cada 10 anos. Estamos ficando sem tempo; já passamos dos 10 anos.

De acordo com a atriz, os dois estão procurando um filme certo:

- Estamos sempre nos vendo e saindo juntos, então acho que é sempre uma questão de O que é?. Então, estamos em busca disso porque ficamos felizes quando estamos juntos.

Drew também falou sobre a evolução de ambos:

- Tivemos tantas evoluções. Quando começamos Afinado no Amor, éramos jovens e solteiros, com pouco mais de 20 anos. Agora, somos pais e temos meninas de uma certa idade. Então, o que vai influenciar o que faremos a seguir? Só precisamos descobrir.

Em outro momento, a atriz contou que além de Sandler, ela também quer trabalhar ao lado de outro nome:

- Também estou sempre lutando para fazer um filme com ele e Jennifer Aniston. Quero muito fazer um filme com nós três.

No final, a atriz abriu o coração a Sandler e à família do ator:

- Vou envelhecer com ele e Jackie [Sandler, sua esposa]. Estamos juntos o tempo todo. A esposa dele, Jackie, é minha grande amiga.