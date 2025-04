Palavra do Leitor da Memória. Professor José Soldá. Não o esqueçam. No tempo da Estação de São Bernardo. Memória ganha um programa de TV. E o São Paulo inaugura o Morumbi.

EDUCADOR

Professor José Soldá (Memória, dia 17). No nosso último almoço, alunos do Amaral Wagner, conversei bastante com ele. Foi professor de meus primos, meu irmão. Lembra de tudo, inclusive nossos nomes. Vida longa com saúde. Forte abraço, professor Soldá.

Eduardo Gobatti - Santo André

SANTO ANDRÉ

A cidade vista do alto (Memória, dia 16). Na foto, a localização do prédio onde foi inaugurado o Cine-Teatro Carlos Gomes, com sua frente para a Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua. Mais abaixo, na Rua Coronel Oliveira Lima, aparece a Rua Elisa Flaquer. A Rua Monte Casseros não aparece.

Euclydes Rocco - São Paulo

NOTA DA MEMÓRIA – A foto enviada pelo arquiteto Rocco pertence ao acervo da Família Manias e já foi divulgada por esta página Memória

TELEVISÃO

Encontrei essa foto, de uma gravação na TVT, em São Bernardo, do programa “Memória” (acho que em 2007).

Vicente Ulisses (assistente de produção, o 1º à esquerda)), Sérgio Corrêa (diretor do programa), eu, Teresinha Brochado e Regis Gomes (maquiador). Sentadas: professora Iracema Noêmia Farina (irmã Iracema) e diretora Teresa Carvalho Castro (irmã Teresinha).

Entrevista para falar dos 80 anos do Instituto Coração de Jesus, de Santo André.

Celso Zappa - Santo André

TRICOLOR

Envio à Memória a medalha (frente e verso) que registra a inauguração do Estádio Cicero Pompeu de Carvalho, o Morumbi. A medalha pertence ao meu tio, Lóris Amadei.

José Eduardo Assumpção (Dado) - São Bernardo

NOTA DA MEMÓRIA – Dado Assumpção pertence a uma família de esportistas do Grande ABC, tão bem documentada pelo memorialista Paschoalino Assumpção em livro com este nome (Santo André, Alpharrabio Edições, 2002). Dado, filho do Antonino Assumpção e sobrinho do Paschoalino.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4

DOS NOSSOS COLABORADORES

1 – Entre os anos 1910 e 1920, o futuro Largo da Estátua de Santo André: à direita, o primitivo Cine-Teatro Carlos Gomes

2 – Um salto no tempo e chegamos a 2007. Estúdio da TV dos Trabalhadores e os participantes do programa Memória

3 e 4 – Frente e verso da medalha que perpetua a inauguração do Morumbi, guardada com carinho por Lóris Amadei

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 23 de abril de 1995 – Edição 8995

ESPECIAL – Periferia conservava ofícios perdidos no tempo.

A jornalista Silvia Pacolla entrevistava barbeiros, costureiras, alfaiates, sapateiros, todos com histórias muito saborosas.

Em Utinga, o barbeiro Olímpio Castro Fernandes, então com 71 anos.

Na Vila Homero Thon, o sapateiro Salvador Pasolin, 65 anos.

Em algum ponto do Grande ABC, a costureira Ormi Seringardi Pancoti, 52 anos.

Na Rua Senador Flaquer, em Santo André, o alfaiate Waldemar Cestari, há 54 anos no ramo.

Em outro ponto da região, o barbeiro João Victorino, 72 anos.

MORDOMIA – Vereadores se tornavam assistentes sociais, com práticas tidas como clientelistas, como fornecer documentos de graça.

Entrevistas, alguns vereadores de Diadema assumiam o caráter assistencialista como forma de ampliar seus currais eleitorais.

BASQUETEBOL – Karina estreava na Lacta/Santo André com derrota em Matão frente ao Paulinia: 91 a 90

MEMÓRIA – Contornos da Borda do Campo.

Esta coluna Memória participava do programa “São Paulo de Todos os Tempos”, produzido e apresentado pelo jornalista Geraldo Nunes pela Rádio Eldorado AM.

NOTA – Foi nosso primeiro contato com Geraldinho. Guardamos com carinho aquela gravação de uma hora e esta página passava a ter uma nova e duradoura parceria que se estende até hoje.

EM 24 DE ABRL DE...

1880 - Lei estadual número 106 autorizava o governo a conceder a qualquer indivíduo ou companhia privilégio para construção e custeio de uma estrada de ferro entre a estação Rio Grande (hoje da Serra) e Mogi das Cruzes, “prolongando-se para onde for conveniente”.

1925 – De uma notícia publicada pelo jornal “O Commercio de S. Bernardo”:

Deu-se em São Caetano um roubo de 16 sacas de café, que se achavam num vagão, postado num desvio da estação, levado a efeito por três refinados gatunos.

O sr. João Baptista de Lima, subdelegado de polícia, conseguiu prender os seus autores e apreender a mercadoria, já vendida a uma torrefação instalada no Brás.

1930 - Falecia o imigrante italiano e capitão Biaggio Jacopucci, um dos fundadores da Sociedade de Mútuo Socorro Savoia, hoje Associação Cultural Italo-Brasileira de Santo André.

As primeiras missas na atual Vila Assunção, onde residia, foram realizadas em sua casa, antes ainda da criação da atual Matriz de Santo André.

Biaggio Jacopucci é nome de uma das travessas da rua Coronel Oliveira Lima.

1970 - Delegacia de Polícia de Diadema mudava para a Rua Niterói, 20.

1975 - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado, o Condephaat, tombava (preservava oficialmente) a capela do Pilar, em Ribeirão Pires.

ALERTA – Não basta tombar, tem que fiscalizar, preservar. A imagem histórica de Nossa Senhora do Pilar está em péssimas condições e precisa, com urgência, ser restaurada.

HOJE

Dia Internacional do Jovem Trabalhador

Dia do Operador de Triagem e Transbordo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Oscar Bressane. Instalado em 24 de abril de 1945, quando se separa de Santa Cruz do Rio Pardo.

No Estado de Alagoas, hoje é o aniversário de Água Branca, Belo Monte, Feira Grande, Maragogi, Matriz de Camaragibe e Santana do Ipanema.

E mais: Alhanda PB), Cristinápolis (SE), Durandé (MG), Palhoça e Rio Negrinho (SC), Sapucaia (PA), Tarauacá (AC) e Utinga (BA).

São Fidelis de Sigmaringa

24 de abril

Padre capuchinho alemão que viveu entre 1577 e 1622, conhecido por sua coragem em defender a fé católica durante um período de perseguição religiosa.

Ilustração: Vatican News