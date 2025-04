Obituário - 24 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Lina dos Reis, 89. Natural de Guanambi (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Onofra Barella, 87. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Elza Alves de Oliveira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cláudio de Godoy, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raul Di Giacomo Filho, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Maria José Cartiano Pereira, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Gonçalves Pereira Silva, 60. Natural de Santa Helena (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janaina de Sá Reinaldo, 39. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Microempresária. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Luzia Marchi Siqueira, 96. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Gallina Fregadolli, 93. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 19, em Santo André. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.

Gilberto Gardesani, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marilene Drumond Richoppo, 78. Natural de Juramento (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Luciane Ferreira Araújo, 60. Natural de Frutal (Minas Gerais). Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Georgina Venâncio, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

José Severino Cavalcante, 76. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Lourdes Marlene Campos das Mercês, 75. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Roberto Fukamati, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Hernando Costa Cordeiro, 36. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Caitano da Silva, 63. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Danilo Sena Martins, 42. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 19, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.