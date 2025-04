Lotofácil 3374: veja os números sorteados nesta terça-feira

O sorteio do concurso 3374 da Lotofácil vai pagar nesta quarta-feira (23) ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24

SORTEIO DE ONTEM

A loteria teve quatro ganhadores no sorteio de terça-feira e cada um deles faturou R$ 1.097.857,53. As apostas ganhadoras foram feitas em Bauru (SP), Novo Acordo (TO), Alto Jequitibá (MG) e Nova Iguaçu (RJ).

Na faixa dos 14 acertos foram 418 apostas premiadas, cada uma delas com R$ 2.234,63.