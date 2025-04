IBM tem lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no 1º trimestre; ação cai 4,9% no after hours

A IBM registrou lucro líquido de US$ 1,055 bilhão no primeiro trimestre de 2025, abaixo do US$ 1,605 bilhão registrado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23, após o fechamento do mercado.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,60, resultado que ficou acima da estimativa consensual de Wall Street, de US$ 1,42, mas abaixo do US$ 1,68 do primeiro trimestre de 2024.

A receita trimestral da empresa de tecnologia foi de US$ 14,54 bilhões, acima das expectativas de US$ 14,39 bilhões e 1% maior do que a reportada um ano atrás.

A IBM informou aos investidores que espera uma receita entre US$ 16,4 bilhões e US$ 16,75 bilhões no segundo trimestre - faixa que supera os US$ 16,3 bilhões estimados por analistas antes da divulgação desta quarta-feira.

"Continuamos otimistas com as oportunidades de crescimento de longo prazo para a tecnologia e para a economia global", disse o presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, em um comunicado. "Embora o ambiente macroeconômico seja incerto, com base no que sabemos hoje, estamos mantendo nossas expectativas para crescimento de receita e fluxo de caixa livre para o ano inteiro."

Em janeiro, a IBM projetou crescimento de receita de pelo menos 5% em moeda constante e fluxo de caixa livre de US$ 13,5 bilhões para o ano completo.

As ações da empresa cediam 4,9% perto das 18h01 (horário de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York, revertendo ganho inicial de 3% após a divulgação dos resultados.

*Com informações da Dow Jones NewswiresS