Mavie diverte a web ao tentar calçar chinelo de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar um momento para lá de fofo em seus Stories do Instagram nesta terça-feira, dia 23. A influenciadora mostrou a filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., tentando calçar nada menos que um chinelo da própria mãe e, claro, o tamanho fez toda a diferença.

No vídeo, a pequena que ainda estava calçando uma sandália de florzinhas, aparece determinada tentando colocar os pezinhos dentro do chinelo enorme. Bruna registrou o momento e brincou:

Querendo usar os meus sapatos já.

Recentemente, Bruna Biancardi comemorou o feriado ao lado de amigos e família com um almoço luxuoso de Páscoa no último sábado, dia 19, e Mavie arrancou suspiros encantados dos internautas ao aparecer adorável com um macacãozinho com estampa de coelhinho. Uma fofura!

