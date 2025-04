Jeremy Renner, astro da Marvel, transforma acidente quase fatal em livro: Vi meu olho esquerdo com o olho direito

Jeremy Renner está prestes a transformar uma das experiências mais traumáticas de sua vida em literatura. O astro de Gavião Arqueiro do universo Marvel, anunciou que está prestes a lançar um livro sobre o grave acidente que sofreu em janeiro de 2023, quando foi atropelado por um limpa-neves.

Em entrevista à People, o ator afirmou que a publicação intitulada de My Next Breath [Meu Próximo Suspiro, em tradução livre] será lançado no próximo dia 29, nos Estados Unidos, e vai contar em primeira pessoa, os momentos assustadores e a longa jornada para se recuperar após ter mais de 35 ossos quebrados e a cabeça esmagada contra o asfalto.

Escrever sobre isso foi muito catártico emocionalmente, ter que repassar tudo palavra por palavra. Eu não falo sobre isso. Faz parte da minha vida todos os dias, e é sempre um lembrete maravilhoso da força do espírito humano e de quão frágil o corpo é e quão incrível ele é na recuperação.

O acidente quase fatal ocorreu quando Renner tentou impedir que o veículo atingisse o sobrinho, Alex, que na época tinha 27 anos de idade. Durante o resgate, foi prensado pela maquina e sofreu múltiplas fraturas. Um dos relatos mais impressionantes compartilhados pelo ator diz respeito ao momento em que percebeu a gravidade do impacto:

Consegui ver meu olho esquerdo com o olho direito. Eu estava deitado e tudo estava torto... Meu olho estava literalmente fora da órbita.

Mesmo após tantas cirurgias e um processo intenso de reabilitação, Renner acredita que tudo isso teve um propósito e falou sobre isso:

Sinto que há uma razão para eu ainda estar aqui. Quero ajudar as pessoas. Se esse livro puder inspirar alguém a continuar, a não desistir, já valeu a pena.

Na entrevista, ele mencionou quão importante foi a filha Ava em sua reabilitação:

Minha filha estava assustada e se sentia muito impotente, então eu dei tarefas para ela fazer. [Falava] Você tem que ser meus braços e minhas pernas. Você tem que ajudar o papai agora. Você tem que fazer isso e aquilo, mas eu prometo que se você esperar por mim, eu vou melhorar.

Vale pontuar que a obra ainda não tem data de lançamento para território brasileiro.

