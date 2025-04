Tom Hanks compartilha bastidores de 'Toy Story 5' e confirma início das gravações

Tom Hanks voltou oficialmente ao papel de Woody. O ator compartilhou uma foto nos bastidores da Disney, marcando o início das gravações de Toy Story 5.

O novo capítulo da franquia tem previsão de estreia nos cinemas norte-americanos em 19 de junho de 2026. Segundo a revista People, o filme vai explorar os impactos da tecnologia no universo dos brinquedos, e dar mais espaço à personagem Jessie.

Gravações começam com post misterioso de Hanks

Na terça-feira, 22 de abril, Hanks publicou no Instagram uma imagem de sua mão no estúdio de dublagem. Na legenda, escreveu: "Primeiro dia de trabalho em uma certa Story Número 5! Quer uma dica? Disney. Estúdio B".

A imagem confirma o que os fãs já esperavam: a produção está em andamento. Hanks volta como Woody, enquanto Tim Allen segue no papel de Buzz Lightyear.

Além de Toy Story, a Disney também confirmou novas produções de Frozen e Zootopia, em uma estratégia de reforçar suas franquias de maior sucesso. A decisão veio após o bom desempenho de bilheteria de filmes como Avatar: O Caminho da Água e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

O que já se sabe sobre Toy Story 5'

Segundo a People, o novo filme vai colocar Jessie no centro da narrativa. Em entrevista à emissora WIVB, Tim Allen afirmou: "Eu posso dizer que é muito sobre a Jessie. Tom Hanks e eu (Woody e eu) nos realinhamos. E tem uma cena de abertura inacreditável com o Buzz Lightyear. Posso dizer isso, mas não muito mais."

Ainda de acordo com a revista, o diretor Andrew Stanton explicou na D23 Expo de 2024 que o enredo abordará os desafios dos brinquedos diante da era digital. "Em Toy Story 5, o trabalho dos brinquedos fica exponencialmente mais difícil quando nosso grupo enfrenta o que as crianças mais amam hoje em dia: eletrônicos," disse ele durante o evento.

O teaser exibido na feira mostrou Woody, Buzz e Jessie acenando para o público, enquanto o dono dos brinquedos está completamente focado em um tablet.

Direção reúne veterano da Pixar e nova aposta

Andrew Stanton, conhecido por clássicos como Procurando Nemo e Vida de Inseto, divide a direção com McKenna Harris, produtora de Elemental. Harris celebrou a oportunidade no Instagram: "YEEE-HAW! Estou codirigindo Toy Story 5 e estamos nos divertindo muito com o melhor time de todos!"

Ela completou: "Muito feliz por trabalhar com Andrew Stanton e minha amiga @jesschoismyth nesse filme tão doce!"