Arsenal x Crystal Palace: confira onde assistir e possíveis times

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam em duelo que pode decretar o título do Campeonato Inglês. Às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (23), as equipes se encontram no Emirates Stadium, em Londres, pela 34ª rodada da competição.

Com remotas chances de título, o Arsenal entra em campo no segundo lugar da tabela, com 66 pontos, e em caso de derrota na partida, o troféu da Premier League fica de vez com o Liverpool, líder com 79 pontos. O time já mantém o foco na semifinal da Champions League, que terá o PSG como adversário.

Pelo lado do Crystal Palace, a situação é parecida. Já livre do rebaixamento e com poucas chances de buscar uma vaga em competições continentais da próxima temporada, o clube somente cumpre tabela até o fim da liga, e ocupa o 12º lugar neste momento, com 44 pontos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 23 de abril, às 16h (de Brasília)

- Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

- Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Rice, Merino e Odegaard; Saka, Martinelli e Trossard.

Técnico: Mikel Arteta

Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Lacroix, Guéhi e Richards; Mitchell, Wharton e Hughes; Eze, Sarr e Mateta.

Técnico: Oliver Glasner

