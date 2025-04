Getafe x Real Madrid em La Liga: saiba prováveis escalações e onde assistir

Na fase mais instável da temporada, o Real Madrid visita, nesta quarta-feira (23), o Getafe, pela 33ª rodada de La Liga. O duelo acontece no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, e a bola rola a partir de 16h30 (de Brasília).

O time merengue segue na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 69 pontos, na cola do líder e rival Barcelona, com 76. Na última rodada da liga, o Real Madrid saiu com a vitória por 1 a 0 frente ao Athletic Bilbao, com gol do meia Valverde já nos acréscimos do segundo tempo.

Contestado desde a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, o técnico Carlo Ancelotti pode usar a partida como uma oportunidade para acalmar os ânimos da torcida, já que o Getafe é apenas 12º colocado no torneio, e venceu somente dois dos últimos cinco jogos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 22 de abril, às 16h30 (de Brasília).

- Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha.

- Onde assistir: Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Alderete e Duarte; Arambarri, Milla e Yellu Santiago; Terrats, Yildirim e Coba da Costa.

Técnico: José Bordalás.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Camavinga; Tchouaméni, Modric, Ceballos e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr.

Técnico: Carlo Ancelotti.

