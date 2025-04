Após vencer o BBB25, Renata fala sobre futuro do romance com Maike: Vamos conversar com calma

Renata, a grande vencedora do BBB25, foi bater um papo com a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira, dia 23. Depois de analisar sua trajetória no reality, a sister falou sobre o futuro de seu romance com Maike, que até entrou ao vivo para conversar com ela.

Para começar, Ana relembrou que Maike também se envolveu com Giovanna na casa, e até mostrou momentos em que usou a mesma cantada para dar em cima das duas. Sobre os vídeos, a bailarina declarou:

- Eu acho que foram dois momentos diferentes. Nesse momento do jogo [quando Maike e Giovanna se beijaram], a gente não era muito próximo, teve um momento que até eu confrontei ele. Porque eu achava que ele permeava entre mutos grupos. Às vezes ele dava em cima, mas eu levava na brincadeira.

Quando Maike entrou na conversa e pediu desculpas, mais uma vez, por seu comportamento com Renata uma noite antes de deixar a casa, o brother ainda completou dizendo que acha a affair uma mulher maravilhosa:

- Ela é um ser humano incrível, tem um coração muito nobre, muito leal. Ela merece tudo que está acontecendo na vida dela.

Ainda sobre o tema, Renata contou que já perdoou o brother:

- Quando ele me pediu desculpa, eu senti que era verdadeiro, então eu fiquei tranquila.

Mas vai rolar romance do lado de fora da casa? Sobre o assunto, Renata pediu calma:

- A gente vai ter tempo de conversar, vamos conversar com calma, sem preocupação de jogo. Essa parte da minha vida eu gosto de ter cautela e eu não tenho pressa.

Você está torcendo por esse casal?