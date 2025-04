Polícia Militar realiza simulado de contenção de manifestações em São Bernardo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira (23) um exercício simulado de contenção de manifestações com obstrução viária, na alça de acesso da Rodovia dos Imigrantes, na interligação Planalto/Finco, em São Bernardo. A atividade foi promovida pelo CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis).





O objetivo do treinamento foi preparar os policiais militares para atuarem em ocorrências de alta complexidade que envolvem risco à sociedade, como protestos com bloqueios em vias públicas. Durante o simulado, agentes colocaram em prática protocolos voltados à proteção da vida e à preservação da ordem pública.





Segundo o comandante do CPA/M-6, coronel PM Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, a ação reforça o compromisso da corporação com o aperfeiçoamento contínuo da tropa. “Nesta manhã, a gente realizou aqui um simulado objetivando a contenção de manifestação em via pública. A importância do simulado é materializada e vista na atuação diária do nosso policial militar”, afirmou.





Ainda de acordo com o comandante, a prática é baseada em três pilares fundamentais: doutrina, treinamento e fiscalização. “Ela visa aumentar o nível de preparo e de treinamento do nosso policial militar na prestação do serviço público de segurança. A Polícia Militar reforça seu compromisso de bem servir à sociedade por meio da prestação de um serviço de segurança com excelência, sobretudo àqueles que moram e trabalham aqui no Grande ABC”, completou.

LEIA MAIS:

Homem procurado pela Justiça é capturado pela Rota em Santo André

Foragido morre após confronto com a polícia em São Bernardo