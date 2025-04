Idoso é atropelado em faixa de pedestre em avenida de São Bernardo

Um idoso de 67 anos foi atropelado no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida Prestes Maia na manhã desta quarta-feira (23). Segundo comerciantes do entorno, o farol dava passagem para carros quando o homem cruzou sozinho a via.



A Polícia Militar e o SAMU (Serviço Móvel de Urgência) atendem a emergência. Os parentes foram acionados para acompanhar o atendimento no Hospital e Pronto Socorro Central.



O Diário solicitou nota da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e aguarda retorno para mais detalhes da ocorrência.