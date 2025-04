'Wandinha' está de volta: segunda temporada ganha teaser sombrio e estreia

Prepare o visual preto e branco e afie o sarcasmo: Wandinha Addams retorna à Netflix em uma nova leva de episódios que promete ainda mais mistério, humor ácido e caos gótico. A plataforma confirmou nesta quarta-feira (23) que a segunda temporada da série será lançada em duas partes, com a primeira estreando no dia 6 de agosto e os capítulos finais chegando em 3 de setembro.



Para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a Netflix divulgou um teaser inédito e imagens exclusivas da nova fase — que já deixam claro: a tortura está longe de acabar (e Wandinha adoraria saber disso).



O que esperar da nova temporada?



De volta aos corredores nada acolhedores da Escola Nunca Mais, Wandinha (Jenna Ortega) terá de lidar com novos inimigos, velhos conhecidos e mistérios sobrenaturais que colocam sua inteligência afiada à prova. A trama mergulha ainda mais fundo no universo excêntrico da família Addams, com participações especiais de peso e reviravoltas de arrepiar.



Criada por Alfred Gough e Miles Millar, com direção e produção executiva de Tim Burton, a série mantém sua estética sombria e estilizada que conquistou o público na primeira temporada. Entre os nomes que retornam ao elenco estão Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez, além da chegada de Steve Buscemi e Billie Piper.



Ficha da temporada



- Parte 1: estreia em 6 de agosto de 2025

- Parte 2: estreia em 3 de setembro de 2025

- Diretores: Tim Burton, Paco Cabezas, Angela Robinson

- Participações especiais: Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Fred Armisen, entre outros

- Produção: MGM Television