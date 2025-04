Previsão do tempo indica dia nublado e temperaturas amenas na região

O tempo deve continuar instável no Grande ABC nesta quarta-feira (23), com predomínio de nuvens em todas as cidades da região, segundo previsão do Climatempo. A sensação térmica será amena ao longo do dia, com pouca variação entre as mínimas e máximas.

Em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, o cenário será semelhante ao registrado ontem: o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noite encoberta. As temperaturas variam entre 14°C e 23°C em Santo André e Mauá, e entre 15°C e 23°C em São Bernardo e Diadema.



Já em São Caetano, o dia promete ser um pouco mais quente. Apesar do céu nublado e da grande presença de nuvens, os termômetros devem atingir os 25°C, com mínima de 15°C.



Ribeirão Pires terá céu encoberto ao longo do dia, com possibilidade de garoa à noite. As temperaturas oscilam entre 14°C e 24°C.



Em Rio Grande da Serra, o tempo segue nublado, mas com maior chance de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, enquanto a noite será apenas nublada, sem precipitações. A mínima é de 14°C e a máxima, de 24°C.



Apesar da ausência de alertas para temporais, os moradores devem ficar atentos às mudanças no clima ao longo do dia, especialmente nas cidades com chance de garoa ou chuva localizada.