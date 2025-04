Palavra do Leitor - 23 de abril de 2025

Papa Francisco – 1

“Papa ‘do povo’ morre aos 88 anos e deixa de legado a solidariedade” (Política, ontem). Descanse em paz, Papa Francisco. Muito obrigado por seu brilhante trabalho. O nosso ‘Papa Pop’, que sempre esteve ao lado dos mais pobres e humildes, lutando por justiça social. Ficará para sempre na história e em nossos corações.

Ronaldo Martim

do Instagram

Papa Francisco – 2

Papa Francisco, descanse em paz e seja feliz com os santos no céu. E se torne uma oração para a humanidade que ainda peregrina neste mundo!





Djalma Senhorini

do Instagram

Papa Francisco – 3

‘Papa Francisco simplificou o próprio funeral’ (www.dgabc.com.br). Só mostra a simplicidade dessa pessoa iluminada. Não sou católica, porém, sempre admirei-o pela pessoa que foi.

Fabiana Bertoldo

do Instagram

‘Bolsominions’

Deve ser triste ser bolsominion. Ele não comemora o progresso de seu País, vende a alma ao diabo e adora um Deus que só existe em sua mente. O bolsonarista é tão alienado que reza para um pneu no meio da rua, pega carona sem rumo na frente de um caminhão, sem destino e sem motivo algum! O bolsonarista é tão desqualificado que não se preocupa com o sistema de saúde pública, mas se importa com quem negou a vacina e deixou milhares de mortos na pandemia. Ele não sabe nem que quem ele apoia quer tudo dele, incluindo sua alma, pelo bem privado, e como produto de sua exploração e corrupção. O bolsominion luta pela anistia, mas apoia a tortura e o golpe de Estado. Ele, enfim, não luta pelo seu País nem por um mundo melhor, mas por líderes tiranos e um sistema opressor.

Mauricio Vlamir Silva Ferreira

do Facebook

Anistia

Critica-se tanto a PEC da Anistia, mas qual a moral tem esse governo quando dá asilo a uma peruana corrupta? Segundo Mauro Vieira, o asilo foi humanitário, mas onde está a humanidade do ministro de Relações Exteriores quando pessoas foram presas sem sequer terem cometido crimes? E onde está a coerência de Hugo Motta, presidente do Congresso, que sinaliza não cassar Glauber Braga, ignorando decisão do Conselho de Ética? Importante é entender o motivo do recuo da cassação do deputado, o governo não quer que a suplente Heloísa Helena assuma. Resumo da ópera: quem está no poder faz tudo ao sabor de sua bela conveniência.

Izabel Avallone

Capital

Violência policial – 1

‘Não tem pena de morte no País, mas mataram meu filho’ (Setecidades, 3). Nada louvável e não exemplar. A PM agiu errado, mas a reportagem deixou claro que um deles simulou uma arma. Em uma realidade onde eles enfrentam vários jovens armados, cedo ou tarde haverá tragédia. Eu nunca portei uma arma ou me coloquei em uma situação de risco assim, mas posso imaginar zilhões de coisas que passam na cabeça em uma zona de guerra como essa. Um lado da sociedade relativiza demais e o outro lado acha que uma carnificina é a solução. Poucos conseguem ver o problema com a seriedade, maturidade, humanidade e racionalidade que ele demanda.





Daniel Santoro

do Facebook

Violência policial – 2

Claro que existem abusos. Em todo meio existem maus profissionais, mas não se pode colocar um caso de abuso no meio de outros que não são! A polícia, em sua maioria, é formada por bons profissionais que colocam a própria vida em risco para proteger outras! Ninguém sai de casa pensando em quem vai matar. Se existe tiroteio, que se deite o bandido sempre!

Carlos Gobbi

Santo André

Violência policial – 3

Não tinham antecedentes, mas estavam roubando, e continuariam roubando até causar mortes. Por causa da idade, pouca coisa aconteceria com eles, e danem-se as vítimas, trabalhadores. A imprensa sempre vitimando os delinquentes. Era só não ter roubado nada de ninguém que ainda estariam por aí! Sou intolerante com quem pratica crimes, já fui assaltada muitas vezes e sempre por jovens. Tenho muitos traumas, meu coração dispara quando ouço barulho de motos! Cometeu crime, de uma forma ou de outra tem que pagar!

Olga Lima

do Facebook