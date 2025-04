Primeiros frutos

A proposta de Santo André para a criação do maior centro de referência em saúde mental do Brasil representa passo decisivo na consolidação de rede mais abrangente, integrada e acessível para o tratamento de transtornos psiquiátricos. O projeto, que busca se alinhar às emendas parlamentares do deputado federal Alex Manente (Cidadania), dialoga diretamente com os objetivos da campanha Nossa Saúde Mental, lançada pelo Diário, que luta por melhorias concretas no atendimento do segmento na região. A concentração de recursos na unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Vila Vitória, com estrutura física já existente e potencial para expansão, revela estratégia eficiente de reaproveitamento e requalificação do espaço público, reforçando o compromisso do município com políticas de cuidado continuado.

Entre os méritos do projeto está a criação de serviço móvel especializado, que poderá alcançar territórios até então invisibilizados pelas redes tradicionais de atendimento. O Telesaúde Mental, outro pilar da proposta, surge como resposta prática às limitações de deslocamento e à crescente demanda por atendimento remoto, especialmente após os impactos deixados pela pandemia. Essas medidas mostram que o modelo apresentado por Santo André não se limita a aumentar a capacidade de acolhimento, mas a redesenhar a lógica da atenção psicossocial a partir de ferramentas modernas, que priorizam o cuidado humanizado e a proximidade com os pacientes. A integração com outras áreas do serviço público, como educação e assistência social, amplia ainda mais o alcance e a efetividade das ações previstas.

O investimento estimado de R$ 18,5 milhões – da cota de emendas parlamentares de Alex Manente, que atendeu de pronto ao chamado deste Diário – não deve ser visto como gasto, mas como aplicação estratégica em uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública, conforme mostrado nos últimos dias nestas páginas. A iniciativa também contempla a reestrutu-ração de outros Caps da cidade, fortalecendo a rede já existente e criando retaguarda sólida para o enfrentamento de crises. Com isso, Santo André responde ao apelo da população e de profissionais da área e se antecipa ao desafio crescente dos transtornos mentais no País. Trata-se de conquista para toda a região, que vê, neste projeto, os primeiros frutos da reivindicação legítima e urgente, reforçada pela mobilização social promovida por este jornal.