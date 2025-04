Charge - 23 de abril de 2025

Santo André planeja implementar o maior centro de referência em saúde mental do Brasil. Para isso, pleiteia aporte de R$ 18,5 milhões de emendas do Orçamento da União já colocadas à disposição da causa pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). A nova estrutura funcionará no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Vila Vitória, na região da Vila Luzita, que conta com 870 metros quadrados de área construída.





Entre as ações que farão parte do futuro centro estão a criação de uma unidade móvel de saúde mental, que levará atendimento especializado a diversas regiões da cidade, especialmente as mais vulneráveis, e a implementação do Telesaúde Mental, serviço remoto que oferecerá suporte psicológico e psiquiátrico à população, democratizando o acesso ao cuidado mesmo para quem enfrenta dificuldades de mobilidade ou deslocamento.