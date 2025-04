São Paulo encara Libertad em jogo que vale liderança do Grupo D

O São Paulo entra em campo no Paraguai hoje (21h30), diante do Libertad, no Estádio La Huerta, na expectativa de voltar ao Brasil com a ponta do Grupo D da Libertadores.

A partida coloca frente a frente os times invictos do Grupo D. Os paraguaios lideram a chave, com seis pontos, enquanto o Tricolor está em segundo lugar, com quatro (uma vitória e um empate).

O desafio, no entanto, não se mostra dos mais tranquilos. A exemplo dos últimos jogos, o time principal segue repleto de desfalques. Sem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo no meio-de-campo, todos em recuperação no departamento médico, o jovem Matheus Alves deve ter mais uma oportunidade de impressionar o técnico Zubeldía. Já no ataque, André Silva, artilheiro do time no ano, com sete gols, segue no lugar de Calleri, também lesionado.