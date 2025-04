Operação Integrada das forças de segurança faz prisões e apreende drogas

Dez pessoas foram presas e 29 quilos de drogas foram apreendidos durante a Operação Impacto Integrada – Santo André mais Segura, realizada entre os dias 16 e 21 de abril, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã.

Participaram da operação equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, dos 6º, 10º, 24º e 30º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais), da Rota (1º Batalhão de Policiamento de Choque), da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e do Comando de Policiamento de Trânsito.

Segundo a Secretaria de Segurança da cidade, foram realizadas abordagens estratégicas e ações de saturação em áreas previamente mapeadas por dados da segurança pública.

Durante a operação, a GCM de Santo André concentrou sua atuação nos bairros Homero Thon, Vila Pires, Vila Humaitá, Vila América, Vila Vitória, Parque Marajoara e Silveira, onde foram realizados bloqueios parciais de vias, policiamento ostensivo e abordagens preventivas. A GCM de Santo André abordou 57 pessoas, 43 motocicletas e um automóvel. A ação preventiva gerou o recolhimento de duas motocicletas e a emissão de oito autuações de trânsito.

Pela Polícia Militar, foram abordadas 1.870 pessoas e vistoriados 538 automóveis e 560 motocicletas em 19 pontos de bloqueio. As autuações resultaram em cinco prisões por tráfico e apreensão de drogas. As outras cinco prisões realizadas foram de pessoas foragidas da Justiça.

O comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, reforçou que a operação teve como objetivo não somente o enfrentamento da criminalidade, mas a promoção da sensação de segurança da população de Santo André.