Precisamos de mais pontes e menos muros, afirma Pio

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), empossou na última terça-feira (22) o vereador licenciado Pio Mielo (PSD) como secretário. O ex-presidente da Câmara - completou sete anos no cargo no fim de 2024 - assumiu a titularidade da Pasta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

O secretário, em discurso de posse, parafraseou o papa Francisco - líder supremo da Igreja Católica morto na última segunda-feira (21) em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência car-diorespiratória -, ao afirmar ser preciso “mais pontes e menos muros”.

A declaração resume o trabalho a ser realizado à frente da secretaria de manter diálogo com os empresários e também com os demais gestores públicos do Grande ABC.

A aposta dessa sinergia regional começa com o estreitamento de laços com Evandro Banzato e Rafael Demarchi, respectivamente, secretários de Desenvolvimento Econômico de Santo André e de São Bernardo, convidados por Pio e presentes na cerimônia de posse no Palácio da Cerâmica, sede da Prefeitura de São Caetano.

A missão de Pio, segundo Tite, é o de dar um “olhar mais político” à gestão da secretaria. Questionado pelo Diário sobre qual seria esse olhar, o prefeito enalteceu a atuação parlamentar e afirmou que ao longo dos anos o pessedista “tem mostrado capacidade de trabalho e a vontade de realizar de um homem imbuído de valores” e, por isso, deverá estar cada vez mais próximo dos empresários para ouvi-los e criar um canal permanente de comunicação.

“Será preciso bater porta a porta, entrar, trocar ideia e entender as demandas”, disse Tite ao explicar o perfil político para o cargo.

Pio afirmou que tem a missão de trabalhar para fomentar a economia, olhar para setores específicos, aos grandes arrecadadores de impostos, sem esquecer dos pequenos e médios empresários. “Terei um olhar holístico”, pontuou.

O secretário destacou que o desenvolvimento só é feito quando se muda, de fato, a vida das pessoas. “Caso contrário, fica uma discussão distante. Para isso, vou promover políticas acolhedoras, com afeto e estratégias. Todo estudo será técnico, mas as decisões, políticas”, ressaltou.

Pio ainda comentou sobre qual o sentimento de deixar o Legislativo após quatro mandatos e alçar voos mais altos no primeiro escalão. “Não vou dizer que sentirei saudades da Câmara de imediato”, disse.