Casa de acolhimento de São Bernardo passa a se chamar Papa Francisco

O Centro de Acolhimento 24h de São Bernardo, equipamento destinado a prestar assistência transitória a pessoas adultas em situação de vulnerabilidade social, poderá receber o nome do Papa Francisco, em homenagem ao líder da Igreja Católica Apostólica Romana que morreu na segunda-feira, aos 88 anos. Projeto neste sentido foi encaminhado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) ontem à Câmara e deverá ser votado hoje no plenário em regime de urgência.



“Trata-se de homenagem singela da cidade de São Bernardo a um homem humilde que, durante a sua vida e o seu papado, sempre pregou o amor ao próximo e a necessidade da caridade”, declarou Marcelo Lima em conversa com o Diário. Esta é a segunda homenagem que o prefeito faz ao Papa Francisco. Na segunda-feira, ele já havia decretado luto oficial de sete dias pela morte do religioso.



Com 1.905,5 m², localizado no número 10 da Rua Tapajós, no Centro, o prédio tem capacidade para abrigar temporariamente até 150 pessoas em situação de rua, que podem passar a noite no local. “É voltado exatamente para o acolhimento dos nossos irmãos que mais precisam, os mais necessitados, exatamente os indivíduos que sempre estiveram entre as prioridades do Papa Francisco”, justificou Marcelo Lima.



O prefeito explicou que a Casa de Acolhimento fornece “cobertor limpinho, travesseiro, roupa de cama e colchão” para que os moradores de rua “possam passar uma noite tranquila”. Ainda de acordo com Marcelo Lima, o equipamento fornece cursos profissionalizantes e espaço pet, já que muitos dos atendidos possuem animais de estimação.



O chefe do Executivo se reuniu ontem à noite com os vereadores da base para garantir acolhida favorável ao projeto de lei. O presidente da Casa, Danilo Lima (Podemos), é católico, mas só vota em caso de empate. Os dois estiveram na segunda-feira na Catedral do Carmo, em Santo André, participando da missa em homenagem ao Papa Francisco.





JUSTIFICATIVA

No projeto de lei 45/2025, ao qual o jornal teve acesso, Marcelo Lima sustenta que a homenagem é “justa e condecorosa”. “Ao passo que se trata de uma das maiores figuras de fé do mundo, tendo sua trajetória marcada por condutas que visavam promover a paz, o amor entre os povos, e especialmente o perdão, compreensão, compaixão e união entre os povos”, justifica.



A sessão ordinária desta terça-feira está programada para começar às 9h. Como o projeto tramita em regime de urgência, a passagem pelas comissões obedece a rito especial, mais acelerado, motivo pelo qual o texto deve ser apreciado ainda hoje. Para ser aprovada, a proposta precisa de maioria simples de votos, ou seja metade mais um dos vereadores presentes. O Poder Legislativo de São Bernardo possui 28 cadeiras.