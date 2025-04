Governo paga R$ 33,7 mi em bônus a professores e servidores do Grande ABC

O Governo de São Paulo agendou para esta sexta-feira (25) o pagamento, em parcela única, do bônus a servidores da rede estadual de ensino. O pagamento é referente ao desempenho das escolas estaduais no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) no ano passado. Desta vez, serão depositados R$ 544 milhões - valor 161% a mais do que o pago no ano passado, quando foram repassados R$ 208 milhões. No Grande ABC, 9.680 servidores atingiram a meta do período e receberão no total R$ 33.726.650,06.

Ainda neste ano, 159.430 servidores, entre professores, dirigentes, diretores e equipes das escolas, receberão o benefício no Estado, contra 39,2 mil na última edição. Segundo o Governo, após uma década, o principal avanço na avaliação do Sabesp foi observado na língua portuguesa e matemática. Em destaque, estão o 2º ano do Ensino Fundamental com crescimento de 45,3% em matemática e 28% em língua portuguesa na comparação com a prova de 2023.

Ao todo, das 5.000 escolas estaduais, 1.523 alcançaram a meta ouro ou a meta diamante. “Os índices são positivos e são resultado direto do esforço de toda a rede nos últimos dois anos. A última edição do Saresp também registrou aumento da participação de estudantes na comparação com 2023. O valor também é resultado de mudanças que fizemos no cálculo. Até a última edição, o bônus era definido pelo rendimento apenas das provas de língua portuguesa e matemática das séries finais dos ciclos - 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Com a mudança, pudemos reconhecer e distribuir com mais equidade o papel de cada professor e profissional na aprendizagem e avanços de nossos estudantes”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.