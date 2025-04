Tite tem quatro projetos aprovados de forma unânime

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), teve quatro projetos enviados à Câmara aprovados de forma unânime na sessão desta terça-feira (22). Dos 21 vereadores, apenas Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), por exercício da presidência não votou, e Beto Vidoski (PRD), que se ausentou.

As duas primeiras matérias versavam sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura, criação e transformação de cargos em comissão; e da redução de jornada de trabalho a funcionários com filhos que possuem deficiência.

Na ordem do dia, ainda foram analisados os projetos que tratavam do sobre auxílio social com distribuição de recurso para aquisição de leite. Atualmente, dois quilos do alimento em pó são distribuídos às famílias com crianças e idosos de baixa renda. Com aprovação e posterior sanção do prefeito, cada beneficiário do programa vai receber um cartão com R$ 75 mensais para uso nos comércios da cidade.

O outro texto aprovado autoriza o governo abrir crédito adicional especial de R$ 200 mil no orçamento de 2025 para contratação de educadores no regime PJ (Pessoa Jurídica) que vão atuar com atividades extracurriculares no contraturno das escolas de período integral.



As votações ocorreram em dois turnos. O primeiro no expediente da sessão ordinária e o segundo, em reunião extraordinária.



Os trabalhos em plenário destoaram dos últimos ocorridos. Os tradicionais bate-bocas entre oposição e situação e entre o vereador Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil) com Dr. Seraphim não ocorreram. O único momento de tensão foi marcado entre uma discussão mais acalorada entre Bruna Biondi (Psol) e o líder do governo na Câmara César Oliva (PSD).



A dupla há tempos tem se estranhado. Na semana passada, Oliva que havia protocolado abertura de Comissão Especial Investigativa contra a parlamentar, pediu arquivamento da pauta. Entretanto, a “batalha” entre os pares se estende fora das quatro linhas do debate político. Uma ação corre na Justiça em relação à calúnia e difamação na qual o pessedista perdeu em primeira instância e este processo foi citado por Bruna durante o bate-boca, o que irritou ainda mais o governista.