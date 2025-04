Porteira dos Pampas vai a leilão com lance mínimo de R$ 19,3 milhões

Um dos pontos comerciais mais icônicos do Grande ABC deverá ser vendido nos próximos dias. A Churrascaria Porteira dos Pampas, no bairro Demarchi, em São Bernardo, está sendo oferecida em leilão, com lance inicia de R$ 19,3 milhões. As ofertas poderão ser feitas pela internet, a partir das 11h do dia 29.

A operação é conduzida pela Positivo Leilões (www.positivoleiloes.com.br), que caracteriza a propriedade como ‘estrategicamente localizada’, com fácil acesso pela Via Anchieta. São três áreas distintas que totalizam 12 mil m². “O espaço inclui um terreno amplo e um edifício que acomoda funcionalidades comerciais e residenciais, com uma área construída de 4.579 m²”, descreve a empresa.



Erick Teles, leiloeiro responsável, expressa otimismo com a venda. “Este ativo é uma excelente oportunidade para empreendimentos comerciais e residenciais, desde projetos de médio a grande porte. Além disso, representa a chance de reescrever a história de um local que é parte integrante da memória da cidade”, destaca Teles.



A família Dall’Igna, de origem italiana, fundou a Porteira dos Pampas na década de 1950, inicialmente na Rua Marechal de Deodoro, e, no fim dos anos 1960, mudou-se para o Demarchi, onde já funcionava a tradicional ‘rota do frango com polenta’.



Em reportagem publicada pelo Diário em 30 de setembro de 1972, Nelson José Dall’Igna, um dos donos da churrascaria, detalhou a chegada ao local e a relação com os demais comerciantes. “Em junho de 1969 fundamos a ‘Porteira’. Antes disso já éramos proprietários de uma churrascaria do mesmo molde. Durante todos esses anos que atuamos em São Bernardo conseguimos conquistar a amizade de todos os donos de restaurantes das colônias (italianas). Jamais fomos cientificados de que estaríamos ocasionando prejuízo às tradicionais casas de frango com polenta da cidade, O que ocasionamos, isso eu admito, foi uma motivação para que que os restaurantes mais antigos se renovassem e procurassem dar ao público maiores e melhores condições de atendimento”, contou.



Na mesma reportagem, de autoria do jornalista Ademir Medici, é citada referência feita pelo um jornal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que chamou a Porteira dos Pampas de ‘Maracanã de bombachas’ por conta de suas enormes dimensões e pelas vestimentas típicas de seus funcionários.



Ao longo dos anos, o restaurante se transformou em um símbolo de São Bernardo, acolhendo casamentos, festas corporativas, shows, celebrações familiares e almoços dominicais. O icônico barril na entrada tornou-se um ponto de referência para gerações de frequentadores. “A história da Porteira dos Pampas está profundamente entrelaçada com a de São Bernardo. Era comum ver três gerações da mesma família reunidas em suas mesas”, comenta Marcos Ragazzi, advogado envolvido no processo de dissolução societária.



Não há informações precisas sobre a data de fechamento da Porteira dos Pampas, que teria ocorrido entre 2014 e 2015. Em outubro de 2009, o Diário publicou reportagem sobre a apresentação de um show de forró no local.





LEILÃO

Os lances podem ser ofertados no portal da Positivo Leilões. Na página estão disponíveis todos os dados técnicos, documentos e instruções para envio de propostas.