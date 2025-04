Morre ex-deputado federal Benedito Marcílio aos 87 anos

Morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, Benedito Marcílio, que marcou sua trajetória como deputado federal e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.

Com uma biografia escrita pela defesa da classe trabalhadora, o ex-sindicalista recebeu durante a tarde homenagens de amigos e entidades, e será velado na Câmara de Santo André, onde chegou a concorrer pela vereança e foi segundo suplente pelo antigo PTB, entre 2008 e 2012.

A previsão é que o corpo chegue ao Legislativo por volta das 23h. O velório ocorrerá ao longo da noite, com previsão de saída do corpo a partir das 9h30 de hoje. O sepultamento será no Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

O falecimento de Marcílio foi recebido com tristeza entre pessoas próximas e instituições sindicais. Em sinal de respeito, o Legislativo andreense suspendeu a segunda sessão desta terça, após receber a notícia.

Marcílio foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por 13 anos, entre 1967 e 1980, até ser deposto pelo regime militar. Com a pauta operária, o sindicalista foi eleito deputado federal pelo MDB, entre 1978 e 1982. Ele também foi um dos fundadores do PT em 1980.

Segundo amigos, Marcílio estava internado no Hospital Santa Helena, em Santo André, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral). Pessoas próximas que estiveram no seu aniversário de 87 anos, comemorado no último dia 30 de março, relataram a saúde frágil do ex-dirigente.

Atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá e vice-presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha foi amigo próximo de Marcílio e relembra antigas histórias de seu parceiro. “Ele foi um dirigente autêntico, esteve nas grandes lutas durante a ditadura militar, com uma história bastante combativa. O Marcílio, como presidente, foi um dos maiores dirigentes nesses 91 anos de sindicato”, relatou.

"Perdemos um líder histórico, que deixou como legado o Dia Nacional dos Aposentados, um dia marcado por luta e mobilização. Sua história permanece viva em nossas ações", lamentou Antônio Alves da Silva, presidente da Fapesp (Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo).