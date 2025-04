São Paulo Oktoberfest confirma datas e anuncia pré-venda exclusiva

A São Paulo Oktoberfest, principal festival da cultura alemã de São Paulo, confirma sua 8ª edição no Parque Villa-Lobos entre 19 de setembro e 5 de outubro, e anuncia o início nesta terça-feira (22) da pré-venda exclusiva para clientes pessoa física do Bradesco dos cartões de débito e crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio de todas as bandeiras. O evento será realizado sempre às sextas, sábados e domingos, retomando seu formato com três finais de semana completos de celebração. O festival deste ano reforça seu protagonismo cultural e coincidirá simbolicamente com as datas da Oktoberfest de Munique, em uma conexão e sintonia direta com o evento original.

A pré-venda de ingressos exclusiva para clientes, pessoa física, dos cartões de débito e crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio de todas as bandeiras acontece até 24 de abril às 10h, com desconto de 20% sobre todos os ingressos da modalidade inteira – de R$ 138,00 por R$ 110,40 – nas compras realizadas online por meio do website da São Paulo Oktoberfest (https://saopaulooktoberfest.com.br) ou na bilheteria física, apenas nos dias de evento. Limitado a 4 ingressos por CPF. O benefício garante ao cliente acesso antecipado ao evento, além do direito à caneca oficial colecionável, retirada no local. O ingresso permite ao comprador escolher a data da visita à festa até 16 de junho, conforme a agenda preferida de atrações musicais e culturais do festival.

As vendas de ingressos para o público em geral terão início em maio, com detalhes sobre preços, categorias e benefícios sendo divulgados brevemente. Todas as vendas de ingressos estarão disponíveis exclusivamente através do site oficial do festival: www.saopaulooktoberfest.com.br.

A edição 2025 contará com uma estrutura ainda mais ampla, plana e reforçada, garantindo melhor acessibilidade, conforto e segurança para o público, O público contará com experiências que celebram a diversidade cultural, a tradição e a alegria, e uma programação musical rica e democrática distribuída em três palcos principais. São eles o Palco Biertent, situado na tenda principal, onde se apresentam os principais shows do festival; o Palco Bradesco, com ativações e atrações bastante especiais para o público; e o Coreto das Apresentações Artísticas, que receberá grupos típicos germânicos e performances culturais.

Além disso, pelo segundo ano consecutivo, o acesso ao Parque de Diversões estará inteiramente incluído no valor do ingresso, garantindo entretenimento completo e sem custo adicional para todas as crianças, jovens e famílias.

Outro ponto de destaque é a ampliação da experiência gastronômica: além das mais de 80 opções já consagradas dentro do evento, serão inauguradas duas novas áreas dedicadas exclusivamente à culinária alemã, com cardápios típicos e originais que reforçam o papel do festival como referência em cultura e gastronomia germânica.

O festival em São Paulo é o único evento fora da Alemanha a contar com o apoio formalizado do Governo do Estado da Baviera e da própria Oktoberfest de Munique, uma parceria inédita que chancela oficialmente a São Paulo Oktoberfest como um evento autêntico, original e reconhecido internacionalmente. “Essa parceria inédita, pelo segundo ano consecutivo, fortalece de maneira muito consistente os nossos laços culturais e turísticos com a Alemanha e reconhece, de forma oficial, a autenticidade, a originalidade e a qualidade do nosso festival”, afirma Walter Cavalheiro Filho, fundador e presidente do evento.

Ecossistema digital de última geração na venda de ingressos

A tecnologia será uma aliada indispensável para proporcionar uma experiência mais fluida, prática e segura aos visitantes, além de impulsionar a gestão e a operação do evento. Para isso, a Imply ElevenTickets — empresa especializada em soluções tecnológicas — foi escolhida para fornecer um ecossistema digital conectado e inteligente. A plataforma de tecnologia e serviços da Imply ElevenTickets oferecerá soluções integradas para venda de ingressos online e nas bilheterias, controle de acessos com reconhecimento facial, plataforma de pagamentos cashless para consumo de alimentos e bebidas, terminais de Autoatendimento, equipes de suporte e ferramentas completas de gestão com monitoramento em tempo real.

Desde 2017 no calendário oficial da cidade, a São Paulo Oktoberfest já recebeu mais de 600 mil visitantes, consolidando-se como uma das mais relevantes festas temáticas de São Paulo e referência em integração cultural, entretenimento de qualidade e turismo de experiência.